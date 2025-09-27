ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट गए थे Salman Khan, ये गाना सुन दिल टूटे आशिक के तरह रोते थे भाईजान
Salman Khan-Aishwarya Rai: सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्यार और ब्रेकअप दोनों बॉलीवुड में काफी चर्चाओं में रहे हैं. कपल के प्यार और ब्रेकअप के किस्से आज भी सुनने को मिलते रहते हैं. हाल ही में सिंगर समीर अंजान ने भाईजान को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है.

By: Preeti Rajput | Published: September 27, 2025 6:27:43 AM IST

Salman Khan-Aishwarya Rai Breakup: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan)और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) का ब्रेकअप 2002 में सुर्खियों में रहा था. 2003 में, सलमान ने सतीश कौशिक (Satish Kaushik) की फिल्म तेरे नाम में एक टूटे हुए और जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाई थी. शुभंकर मिश्रा (Subhankar Mishra) के साथ हाल ही में एक पॉडकास्ट में, फिल्म के टाइटल ट्रैक के गीतकार समीर अंजान (Sameen Anjaan) ने खुलासा किया कि सलमान अपने दिल टूटने के दर्द के कारण हर शॉट से पहले गाना सुनते हुए रोते थे.

गाना सुन रोने लगते थे सलमान खान

तेरे नाम (Tere Naam) के गाने पर बात करते हुए समीर ने कहा कि- फिल्म का टाइटल ट्रैक उनको ध्यान में रखकर नहींलिखवाया गया था. लेकिन जैसे ही यह गाना रिलीज हुआ ‘Anthem Of Heartbreak’ बन गया. वह सेट पर खुद हिमेश रेशमिया को बुलाकर इस गाने को सुनते थे. वह इसे शॉट से पहले सुनते थे. और गाने को सुनते-सुनते वह रोने भी लग जाते थे. उस समय सलमान चाहते थे कि यह गाना एश्वर्या तक पहुंच जाए. तेरे नाममें जो भी इमोशनल सीन हैं वह इसी कारण अच्छे हैं क्योंकि उसमें सच में दर्द नजररहा है. जो किरदार की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है

इस फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी 

सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे चर्चित चैप्टर में से एक है. दोनों की मुलाक़ात 1999 में संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ के सेट पर हुई थी, जहां उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री असल ज़िंदगी में रोमांस में बदल गई. उनकी जोड़ी ने सनसनी मचा दी और प्रशंसक उन्हें इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस जोड़ियों में से एक मानने लगे. लेकिन कपल के ब्रेकअप ने हर किसी का दिल तोड़ दिया. दोनों की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है.

