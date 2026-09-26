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आज सुकून की नींद लेंगे Qazi के फैंस! Salman Khan निकालेंगे Rhiti Tiwari की हेकड़ी; आसिफ को भी नहीं बख्शा

Bigg Boss 20 Rhiti Tiwari Qazi Fight: बिग बॉस 20 एक और टेंशन भरे वीकेंड का वार एपिसोड की ओर बढ़ रहा है, और इस बार स्पॉटलाइट रीति तिवारी और उदिति सिंह के बीच हुई तीखी बहस पर है. कंटेस्टेंट्स के बीच जो बहस शुरू हुई, वो जल्द ही पर्सनल हो गई

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 12:50:45 PM IST

bigg boss 20
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Bigg Boss 20 Rhiti Tiwari Qazi Fight: बिग बॉस 20 एक और टेंशन भरे वीकेंड का वार एपिसोड की ओर बढ़ रहा है, और इस बार स्पॉटलाइट रीति तिवारी और उदिति सिंह के बीच हुई तीखी बहस पर है. कंटेस्टेंट्स के बीच जो बहस शुरू हुई, वो जल्द ही पर्सनल हो गई, जिससे कई हाउसमेट्स अनकम्फर्टेबल हो गए. इस घटना ने घर के बाहर भी चर्चा छेड़ दी है, जिसमें दर्शक सवाल कर रहे हैं कि क्या कंटेस्टेंट्स को टास्क के दौरान इतना आगे जाना चाहिए. अब, सलमान खान लेटेस्ट प्रोमो में इस मामले पर बात करते हुए दिख रहे हैं.

सलमान खान ने रीति तिवारी की निकाली हेकड़ी 

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान बहस के दौरान रीति तिवारी के कमेंट्स से जुड़े विवाद पर बात करते हुए दिख रहे हैं. प्रोमो सलमान खान के यह कहने से शुरू होता है, ‘रीति, यह अब तक का सबसे बुरा डिस था. एक लिमिट में डिसरिस्पेक्ट करना होता है, यह जो भाषा है आपकी है यह कहीं और जा रही है.’ फिर उन्होंने बाकी घरवालों से कहा, ‘और सबके सब हस रहे थे. अब आपकी अकल कहाँ गई. आप लोगों को ये नहीं लगा कि ये बेइज्ज़ती की लाइन क्रॉस कर गई. आप चढ़ रहे थे और ये चढ़ रही थी. आपका कर्तव्य नहीं था कि इसे वहीं रोक दें. अगर आपकी बहन के ऊपर ये दिस होता, तो ये दिस करने देते आप.’

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यहां शुरू हुआ था घमासान 

ऋति और उदिति को एक रैप बैटल में हिस्सा लेना था, लेकिन उदिति ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया, और काज़ी तौकीर ने उनकी जगह ली. बातचीत जल्द ही गरमागरम हो गई, जिसमें ऋति ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे टेलीकास्ट के दौरान म्यूट कर दिया गया था. रिपोर्ट्स में उनकी कुछ बातों को गाली-गलौज और सेक्सुअली सजेस्टिव बताया गया है. ऋति ने बाद में अपने शब्दों के चुनाव का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह तुकबंदी वाली थी और इसे स्लैंग कहा.

इस टास्क के बाद, उदिति साफ़ तौर पर परेशान दिखीं, जबकि काज़ी ने सवाल किया कि डिस बैटल के दौरान लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए. यह बहस आखिरकार इस हफ़्ते के टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई.

Tags: bigg bossmanoj tiwari
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