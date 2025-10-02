क्यों ‘झूठ’ बोलते हो सलमान खान? वीडियो में सामने आई सच्चाई

Salman Khan Life: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जब भी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात कहते हैं, तो वह सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है. सलमान खान ने हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो में हिस्सा लिया था. शो में सलमान ने अपनी पर्सनल लाइफ के कई किस्सों का जिक्र किया था, जिसमें से एक था कि भाईजान जब छोटे थे तो उन्हें स्कूल से फीस जमा नहीं करने पर निकाल दिया गया था. लेकिन, सलमान खान का बचपन का किस्सा यह सोशल मीडिया पर लोगों को कुछ जम नहीं रहा है. एक इंफ्लूएंसर ने तो वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया है और सलमान खान के किस्से के सच होने पर सवाल उठाया है.

क्या सलमान खान सच में स्कूल से निकाले गए थे?

इंफ्लूएंसर नीतिन जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान के स्कूल से निकाले जाने वाले किस्से का जिक्र किया है. इंफ्लूएंसर का कहना है कि सलमान खान का जन्म 1965 में हुआ था और 10 साल का बच्चा चौथी क्लास में होता है. यानी 1975 या 1976 में सलमान चौथी क्लास में रहे होंगे. इसके बाद इंफ्लूएंसर यह कहते हैं कि उस समय सलमान खान के पिता सलीम खान एक बड़े राइटर थे.

इंफ्लूएंसर आगे अपनी वीडियो में कहते हैं सलीम और जावेद की जोड़ी 1971 में बनी थी. इस जोड़ी ने 1971 में हाथी मेरे साथी, 1972 में सीता और गीता, 1973 में यादों की बारात और जंजीर आई, 1975 में दीवार और शोले जैसी फिल्में आईं. इतना ही नहीं, इंफ्लूएंसर ने सलीम खान के एक इंटरव्यू को कोट करते हुए कहा कि जंजीर फिल्म के समय उन्हें पागल बोला जाता था क्योंकि उस समय राइटर को जहां 10 हजार रुपए नहीं मिल रहे थे तब हम लाखों रुपये ले रहे थे.

लाखों रुपए की कमाई कर रहे थे सलमान खान के पिता!

इंफ्लूएंसर अपनी वीडियो में आगे एक IMDb की रिपोर्ट को कोट करते हैं और कहते हैं कि सलीम जावेद ने फिल्म दीवार के लिए 3 लाख रुपये लिए थे, बल्कि अमिताभ बच्चन की तब 1 से डेढ़ लाख रुपए फीस थी.

इंफ्लूएंसर यहां नहीं रुकते हैं और उस समय की लोगों की कमाई को बताते हुए कहते हैं कि अगर बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में भी पढ़ाया जाता तो उसकी फीस 50 रुपये महीने की होगी. फिर वह सवाल उठाकर कहते हैं कि तब आपके पास पैसे नहीं थे. इंफ्लूएंसर फिर सलमान खान के दावों पर कहते हैं कि यह सिर्फ दो मामलों में हो सकता है. पहला पैसे आए और सारे उड़ा दिए गए, बच्चे की फीस देना भूल गए.

दूसरा यह बनाई हुई कहानी है और इसे इसलिए बनाया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों, मिडिल क्लास लोगों और देश के लोगों के साथ कनेक्शन बैठ जाए जिससे उन्हें लगे भाई का भी स्ट्रगल रहा है. सलमान खान के किस्से पर इंफ्लूएंसर का यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं.