Home > मनोरंजन > ‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी

‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी

Salman Khan: सलमान खान की लीगल टीम ने फिल्म 'काला हिरण' के निर्माताओं को नोटिस भेजकर फिल्म की रिलीज और प्रचार रोकने की मांग की है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म में सलमान के काला हिरण शिकार केस पर आधारित है. इसलिए फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 2, 2026 12:34:18 PM IST

सलमान खान की टीम ने 'काला किरण' फिल्म के मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस
सलमान खान की टीम ने 'काला किरण' फिल्म के मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस


निर्माता अमित जानी की आगामी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े कथित काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है. अब सलमान की टीम ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दी है और इसके रिलीज और प्रचार गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है. इसके बाद फिल्म के निर्माता ने कहा कि वह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. 

लीगल नोटिस में क्या कहा गया?

सलमान खान की टीम ने, ‘काला हिरण’ के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजी है. इसमें प्रोजेक्ट से जुड़े पोस्टर्स और दूसरे प्रमोशनल मटीरियल को तुरंत हटाने की भी मांग की गई है. इसके अलावा नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि अगर ये मांगें पूरी नहीं की गईं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

You Might Be Interested In

नोटिस से नहीं डरे निर्माता 

सलमान खान के लीगल नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्माता अमित जानी ने आरोप लगाया कि यह कदम प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को डराने के उद्देश्य से उठाया गया है. एक बयान में उन्होंने दावा किया कि यह नोटिस सलमान खान की लोकप्रियता का फायदा उठाकर लोगों पर दबाव बनाने और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए भेजा गया है. आपको बता दें कि ये वहीं निर्माता हैं, जिनकी पिछली फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर खूब विवाद हुआ था. उन्होंने लीगल नोटिस के जवाब में कहा कि वह डरेंगे नहीं. हालांकि, अभी तक न तो सलमान खान और न ही उनकी लीगल टीम ने अमित जानी की टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी है. 

फिल्म के बारे में 

फिल्म निर्माताओं के अनुसार, यह फिल्म वास्तविक जीवन की कानूनी लड़ाइयों और एक्शन से भरपूर घटनाओं से प्रेरित है. उनका दावा है कि इसे अंतरराष्ट्रीय शैली में बनाया गया है. पहले पोस्टर में मुख्य किरदार को एक आकर्षक लाल और नीले रंग की पृष्ठभूमि के सामने एक गंभीर और रहस्यमय अवतार में दिखाया गया है, जो एक रोमांचक एक्शन ड्रामा का संकेत देता है. ‘काला हिरण’ नामक फिल्म सलमान खान से जुड़े लंबे समय से चल रहे काले हिरण के शिकार मामले का संदर्भ देती प्रतीत होती है, हालांकि फिल्म निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि फिल्म किस हद तक इस मामले पर आधारित है. फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म का टीजर 20 जून को रिलीज़ किया जाएगा.



Tags: kala hiransalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी
‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी
‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी
‘काला हिरण’ फिल्म को लेकर भड़के सलमान खान! मेकर्स को भेजा लीगल नोटिस; नहीं डरे निर्माता, दे दी चेतवानी