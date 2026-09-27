Home > मनोरंजन > मेरा बाप देख लेगा! मनोज तिवारी नहीं, Salman Khan ने Rhiti को बता दिया डॉली बिंद्रा की बेटी; फिर ली ऐसी क्लास…

मेरा बाप देख लेगा! मनोज तिवारी नहीं, Salman Khan ने Rhiti को बता दिया डॉली बिंद्रा की बेटी; फिर ली ऐसी क्लास…

Bigg Boss 20 Rhiti Tiwari: बिग बॉस 20 के अंदर काज़ी तौकीर और रिति तिवारी की लड़ाई वीकेंड का वार में बड़ा टॉपिक थी. होस्ट सलमान खान ने लड़ाई के बारे में लंबी बात की और रिति को समझाया कि घर में उनका गुस्सैल व्यवहार सही नहीं था.

By: Heena Khan | Published: September 27, 2026 9:15:46 AM IST

Bigg Boss Rhiti Tiwari
Bigg Boss Rhiti Tiwari


Bigg Boss 20 Rhiti Tiwari: बिग बॉस 20 के अंदर काज़ी तौकीर और रिति तिवारी की लड़ाई वीकेंड का वार में बड़ा टॉपिक थी. होस्ट सलमान खान ने लड़ाई के बारे में लंबी बात की और रिति को समझाया कि घर में उनका गुस्सैल व्यवहार सही नहीं था. इतना ही नहीं, इस दौरान सलमान खान ने रीति की तुलना डॉली बिंद्रा से कर डाली. रीति की लगी क्लास के बाद घर में रीति सबसे माफी भी मांगती नजर आईं हैं. चलिए जान लेते हैं सलमान ने रीति को कैसे समझाया?

रीति का कर डाला डॉली बिंद्रा से कम्पेरिजन 

एपिसोड के दौरान, सलमान ने घर में रिति के व्यवहार की ओर इशारा करते हुए उन्ही की बात को दोहराया और कहा, ‘मैं काज़ी का बहुत सम्मान करता हूँ. उनका म्यूज़िक का टेस्ट अलग है, मेरा अपना है. लेकिन फिर वो पूरी तरह से अलग हो गए लेकिन पिछले हफ्ते से, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही. मुझे उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आ रही है.” सलमान ने आगे कहा, ‘काज़ी ने सारी बेइज्ज़ती अच्छे से झेली है, उसने यह सब 20 साल तक किया है. लेकिन रीति, तुम सोचती हो कि तुम रॉकस्टार हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता, तुम मनोज तिवारी की बेटी हो लोग कहेंगे यह नेपोटिज़्म है. अब, यह तुम्हारे पिता की मेहनत का नतीजा है. अब से, यह तुम पर निर्भर करता है. तुम जो भी करो, इल्ज़ाम या क्रेडिट तुम्हारे पिता को नहीं जाना चाहिए. लेकिन तुम डॉली बन गई उस लड़ाई में. मेरा बाप होता तो देख लेता, लेकिन कैसे देख लेता? तुम्हारे पिता एक्टर नहीं पॉलिटिशियन हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पिता यह बर्दाश्त करेगा.”

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बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके मनोज तिवारी 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रीति के पिता, एक्टर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी, बिग बॉस 4 में भी कंटेस्टेंट थे. शो में उनका समय श्वेता तिवारी और अश्मित पटेल जैसे साथी कंटेस्टेंट के साथ झड़पों की वजह से विवादों में रहा. आखिरकार उन्हें अश्मित के साथ नॉमिनेट किया गया और जब उन्हें बाहर कर दिया गया तो वे हैरान रह गए, जबकि उन्हें लगा था कि उनकी पॉपुलैरिटी उन्हें बचा लेगी. बिग बॉस 4 आखिरकार श्वेता तिवारी के विनर और द ग्रेट खली के रनर-अप बनने के साथ खत्म हुआ.

दी थीं खतरनाक गालियां

लड़ाई के दौरान, रीति ने उदिति और काज़ी को गालियां दीं, और उनकी कुछ बातों को बिग बॉस ने दर्शकों के लिए म्यूट कर दिया. इससे काज़ी, उदिति और रीति के बीच गरमागरम बहस हो गई. कई दर्शकों ने रीति की भाषा की बुराई की. हालांकि, रीति ने अपनी बातों पर कोई अफसोस नहीं जताया, और कहा कि उन्होंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि वे बेहतर राइम करते थे और उन्हें “स्लैंग” बताया.

Tags: bigg bossbigg boss 20home-hero-pos-9manoj tiwarisalman khan
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