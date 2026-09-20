मर्द अपनी Pasandida Aurat के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता! Katrina की प्रेग्नेंसी के बाद हुई ट्रोलिंग पर भड़के Salman Khan

Salman Khan Stand For Katrina Kaif: कहते हैं ना! मर्द अपनी पसंदीदा औरत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता है. ऐसा ही कुछ बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला. जब सलमान खान ने कैटरीना की प्रेग्नेंसी के बाद हो रही ट्रोलिंग पर तगड़ा जवाब दिया. जैसा की आप सभी जानते हैं कि कैटरीना कैफ को हाल ही में अपने पति विक्की कौशल के साथ अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में शामिल होने के बाद अपने पोस्टपार्टम लुक को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. अब, बिग बॉस 20 वीकेंड का वार प्रोमो में ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग पर सलमान खान के कमेंट्स ने फैंस को यह विश्वास दिलाया है कि एक्टर इनडायरेक्टली कैटरीना का बचाव कर रहे थे.

नवंबर 2025 में दिया था बेटे को जन्म

कैटरीना और विक्की नवंबर 2025 में अपने बेटे विहान का स्वागत करने के कुछ महीनों बाद, 14 सितंबर को अंबानी के घर पर एक साथ पब्लिक में बहुत कम दिखे. गणपति सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए, लेकिन सिर्फ कपल के लुक्स पर फोकस करने के बजाय, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कैटरीना को उनके पोस्ट-प्रेग्नेंसी वेट और लुक्स को लेकर टारगेट किया.

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सलमान ने ऐसे लिया स्टैंड

बिग बॉस 20 वीकेंड का वार प्रोमो में, सलमान ने इस बात पर रिएक्ट किया कि कैसे सेलिब्रिटीज को ऑनलाइन टारगेट किया जाता है. बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने एज-शेमिंग, वेट, लुक्स, परिवारों और यहां तक ​​कि मदरहुड के बारे में भी बात की. “हर शो में, यह उम्र अचानक ‘वो बूढ़ा हो गया है’ हो गई है. आप क्या ट्रोल करना चाहते हैं? उसके वज़न पर, उसके लुक्स पर, उसके खानदान पर, किसी के स्माइल पर, किसी के फ्लॉप पर, किसी के माँ बनने पर, आप अपनी परवरिश दिखा रहे हो.”

सलमान फिर बताते हैं कि उन्हें भी अपनी उम्र को लेकर कमेंट्स का सामना करना पड़ा है. उन्होंने प्रोमो में कहा, “बेशक 60 साल का हो गया हूँ यार.” उनके कमेंट्स की टाइमिंग ने फैंस का ध्यान खींचा है क्योंकि कैटरीना को गणपति में आने के बाद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. कुछ यूज़र्स ने उनके अभी के लुक की तुलना माँ बनने से पहले की तरह की, जबकि दूसरों ने उनके वज़न को लेकर कमेंट्स किए और दावा किया कि वह अब वैसी नहीं दिखतीं. फैंस ने इन कमेंट्स का विरोध किया और बॉडी-शेमिंग की बुराई की.

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