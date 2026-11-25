फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के साथ अपनी अगली फिल्म ‘प्रेम की शादी’ को लेकर नया अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. सलमान के साथ कई हिट फिल्में बना चुके सूरज बड़जात्या एक बार फिर उनके साथ काम करने जा रहे हैं.

फिल्म में लगेगा टाइम

द फ्री प्रेस जर्नल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सूरज बड़जात्याज ने सलमान खान की फिल्म ‘प्रेम की शादी’ के बारे में बात की. उन्होंने कहा, ‘अभी थोड़ा सा वक़्त और है, क्योंकि थोड़ा और मुझे कुछ चीज़ें पॉलिश करनी हैं.’ साथ ही फिल्ममेकर ने यह भी बताया कि टीम कहानी पर काम कर रही है, क्योंकि स्क्रिप्ट सलमान की उम्र के हिसाब से होनी चाहिए.

2022 में फिल्म को लेकर दिया था हिंट

साल 2022 में मुंबई में अपनी फिल्म ‘ऊंचाई’ की स्क्रीनिंग के दौरान सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के साथ नई फिल्म बनाने की बात कही थी. उन्होंने बताया था कि फिल्म का नाम ‘प्रेम की शादी’ रखा गया है. इसके बाद सलमान ने भी फिल्म के टाइटल का एलान किया था. इस फिल्म में सलमान एक बार फिर अपने मशहूर किरदार प्रेम के रूप में नजर आएंगे और कहानी में उनकी शादी दिखाई जाएगी.

सूरज बड़जात्या और सलमान की फिल्में