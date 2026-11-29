Bigg Boss 20 | Salman Khan Anger: सलमान खान ने लेटेस्ट ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड के दौरान भी कुछ नहीं कहा, और घर के अंदर कई कंटेस्टेंट्स के बर्ताव को लेकर उनकी क्लास लगाई. काज़ी तौकीर के कमेंट्स पर सवाल उठाने से लेकर कनिका के कमेंट्स पर उनसे भिड़ने तक, होस्ट ने कई फ्लैशपॉइंट्स पर बात की. हालांकि, सबसे इमोशनल पल तब आया जब सलमान ने घरवालों को स्काउट OP और गुल्लू के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो दिखाया, जिसमें उन्होंने लव गिल के बारे में पर्सनल कमेंट्स किए थे, जिसके बाद लव गिल रो पड़ीं.

सलमान खान ने कनिका मान को घूरा

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड के दौरान कनिका मान की खूब आलोचना हुई. जब उन्होंने सलमान खान और लव गिल के बीच बातचीत में दखल दिया, तो एक्टर ने उन्हें कड़ी नज़र से देखा और फिर दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में बहस और चर्चा में उनके शामिल होने पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा, “आपके पास काज़ी से बहस करने और गुल्लू के साथ बैठकर घरवालों की बुराई करने के अलावा कोई और काम है? आप, गुल्लू और लव के साथ कितनी नॉन-वेज बातें करती हैं, लेकिन काज़ी ज़रा सी भी कोई बात कह दे तो आपको वो गलत लगता है.” [क्या आपके पास काज़ी से बहस करने और गुल्लू के साथ बैठकर दूसरे घरवालों की बुराई करने के अलावा और कोई काम है? आपकी गुल्लू और लव के साथ इतनी गलत बातें होती हैं, लेकिन अगर काज़ी ज़रा सी भी बात कह दे, तो आपको वह गलत लगता है.

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सलमान खान ने चेतावनी दी

उन्होंने कहा, “घर में आप जो चाहें वो करें, लेकिन इस तरफ मत आएं. मुझ पर तंज मत कसिए. मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास दिमाग होता तो आप इस बात को अच्छे से लेतीं, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस नहीं है.”

सलमान खान ने स्काउट ओपी और गुल्लू की लगाई क्लास

एपिसोड के आखिर में, सलमान ने स्काउट ओपी और गुल्लू से लव के बारे में उनकी बातचीत पर बात की. कहा जाता है कि स्काउट ओपी ने गुल्लू से बात करते हुए उसके बारे में गलत बातें की थीं और उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी. सलमान ने घरवालों के सामने उनकी बातचीत की एक क्लिप चलाई. जैसे ही फुटेज चली, लव अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी. जो उसने सुना, उससे वह बहुत दुखी हुई और भीड़ से चली गई.

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