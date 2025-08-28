Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही Tanya Mittal की खुली पोल! एक्स बॉयफ्रेंड ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा- करती है लोगों को इस्तेमाल

Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Share Video: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल “बिग बॉस 19” (Bigg Boss 19) में एंट्री लेते ही विवादों में फंस गई है। तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने एक अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है और तान्या को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुन हर कोई हैरान परेशान हो गया है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 28, 2025 13:33:00 IST

Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal Controversy: टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” की शुरुआत हो चुकी है और शो में आए सभी कंटेस्टेंट खूब चर्चा में बने हुए हैं। वहीं शो में आई कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपने नखरीले और बॉसी अंदाज से सभी का ध्यान अपनी और खींचा है, लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें ओवरएक्टिंग की दुकान बता रहे हैं। वहीं अब सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल को लेकर एक और बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक वीडियों शेयर किया है और उन पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है।  

सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई  तान्या मित्तल Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal Trolled On Social Media)

दरअसल, सलमान खान के पॉपुलर शो “बिग बॉस 19” के शुरू होते ही बिग बॉस हाउस में खूब बवाल देखने को मिल रहा है, शो की स्टार्टिंग से ही सभी कंटेस्टेंट घर में अपना रुतबा जमाने में लगे हुए है। वहीं तान्या मित्तल भी शो में सभी का ध्यान अपनी और खींच रही हैं, उन्होंने “बिग बॉस 19” में एंट्री लेते ही की बयान दिए जैसे मुझे हर कोई बॉस बोलता है और कोई मुझे नाम से नहीं बुलाता, मुझे पसंद नहीं और उनके पास कई सारे बोगार्डस है, अपने इन बयानो के चलते तान्या सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है उन्हें फेक बताया जा रहा है और कई लोग उन्हें ओवरएक्टिंग की दुकान रहे हैं। वहीं अब तान्या के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक वीडियों शेयर किया है और उनपर कई आरोप लगाया हैं।

एक्स बॉयफ्रेंड बलराज ने लगाया तान्या मित्तल पर बड़ा आरोप (Ex Boyfriend Balraj Singh Makes Big Allegation On Tanya Mittal)

तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है और तान्या को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बलराज ने शेयर किए वीडियो में कहा कि शुरुआत में तान्या और उनका रिश्ता अच्छा था, वो उनकी बड़ी फैन थी, लेकिन जैसे-जैसे समय हुआ रिश्ता बिगड़ गया। बलराज ने वीडियो में आगे कहा-  तान्या सिर्फ अपनी ‘ईगो’ और ‘संतुष्टि’ के लिए रिश्ते निभाती हैं और लोगों को बोतल या ग्लास की तरह इस्तेमाल करती हैं, जब जरूरत होती है तब ही साथ रहती हैं और फिर छोड़ देती हैं।’

तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज ने शेयर किया वीडियो (Tanya Mittal Ex Boyfriend Balraj Singh Share Video On Youtube) 

बलराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में ‘बिग बॉस 19’ के दर्शकों को भी आगाह किया और कहा अब ऑडियंस को तान्या की असलियत खूद देखने को मिलेगी उन्हें ये भी कहा कि अगर तान्या मित्तल को शो में टिकना है, तो अपनी सच्चाई दिखानी होगी, वरना वो घर में  ज्यादा दिननहीं टिक पाएंगी। तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड बलराज के इस वीडियो को शेयर करने के बाद हर जगह हलचल मच गई है और तान्या मित्तल फिर खबरों में छा गई है। फैंस के बीच गंदी बहस छिड़ गई है और लोग जानना चाहते है कि तान्या मित्तल का असली चेहरा क्या है और ये अब आपको शो ‘बिग बॉस 19’ में ही देखने को मिलेगा। 

