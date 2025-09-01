Home > मनोरंजन > खुद को सिंगल बता रहे Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज, क्या सच में हैं शादीशुदा? वेडिंग फोटोज ने किया “बड़ा खुलासा”, लोगों ने कहा- झूठे..

खुद को सिंगल बता रहे Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज, क्या सच में हैं शादीशुदा? वेडिंग फोटोज ने किया “बड़ा खुलासा”, लोगों ने कहा- झूठे..

Abhishek Bajaj Wedding Pics Viral: सलमान खान के सबसे विवादितशो “बिग बॉस 19” (Bigg Boss 19) के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वनाल मचा हुआ हैं। इंटरनेट पर अभिषेक की वेडिंग फोटोज आग की तरह फैल रही है, जिसकी बाद सभी का सवाल है कि खुद को सिंगल बता रहे अभिषेक सच में शादीशुदा है या नहीं?

Published By: chhaya sharma
Published: September 1, 2025 15:36:51 IST

Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj Wedding Pics Viral
Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj Wedding Pics Viral

Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj: सलमान खान के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” अपनी शुरुआत से ही सुर्खियों में छाया हुआ है। सभी कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में जमकर बवाल मचा रहे हैं और घर में ड्रामा और तकरार का माहोल बना हुआ है, कंटेस्टेंट खाने को लेकर झगड़ा और सफाई को लेकर बहस कर रहे हैं। वहीं  “बिग बॉस 19” सभी कंटेस्टेंट के चर्चे घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी खूब चल रहे हैं। वहीं जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा खबरों में है वो है अभिषेक बजाज, जिनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और खूब बवाल मचा रही है। 

 क्या सच में अभिषेक बजाज हैं शादीशुदा?

सोशल मीडिया पर “बिग बॉस 19” के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। दरअसल, अभिषेक ने शो में खुद को सिंगल बताया था और फैंस भी उन्हें अनमैरिड मान रहे थे। लेकिन अब अभिषेक बजाज की शादी की वायरल हो रही फोटोज ने सभी को चौका कर रख दिया है, जिसके बाद हर किसी का सवाल है कि क्या सच में अभिषेक बजाज शादीशुदा है? और अभिषेक बजाज की वायरल हो रही शादी की तस्वीरें सच्ची हैं?

View this post on Instagram

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

2017 में की थी अभिषेक बजाज ने शादी

एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2017 अभिषेक बजाज ने आकांक्षा जिंदल से शादी की थी और उस दौरान कपल की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। अभिषेक और आकांक्षा 2010 में मिले थे और करीब 7 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया था और अभिषेक ने Yacht पर आकांक्षा को प्रपोज किया था और फिर दोनों ने शादी की। हालांकि,  हाल ही खबरों के अनुसार दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन इस बारे में दोनों ने अभी तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है। 

अभिषेक बजाज मचा रहे है “बिग बॉस 19” में खूब धमाल 

फिलहाल अभिषेक बजाज “बिग बॉस 19” में खूब धमाल मचा रहे हैं और लगातार छाए हुए हैं, फैंस बिग बॉस के घर में उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन “बिग बॉस 19” के घर वाले अभिषेक की कामचोरी से काफी परेशान है, उन्हें घर में रजाई फोल्ड करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बर्तन धोने से भी उन्होंने किनारा कर लिया। इतना ही नहीं सभी घरवालों द्वारा आरोप है कि अभिषेक बजाज जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। 

Tags: Abhishek Bajajbigg boss 19Bigg Boss 19 Contestantsalman khan
