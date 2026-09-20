शर्ट उतारते ही पिता सलीम जैसे दिखे Salman! जब खुद भाईजान ने शेयर की थी बाप संग शर्टलेस तस्वीर

Salman Khan Shirtless Photo: बिग बॉस के हाल ही के एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला जो सच में हैरान कर देने वाला था. जहां एक तरफ सलमान खान ने काजी तौकीर को अपनी तबीयत बिगड़ने की एक्टिंग दिखा कर क्लास लगाई तो वहीं सलमान ने ट्रोलर्स और स्काउट की भी क्लास लगाई. इस दौरान सलमान ने अपनी शर्ट निकाल दी और ट्रोलर्स की स्टेज से ही वॉट लगा डाली. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सलमान खान ने अपनी शर्ट उतारी हो. सलमान खान अपनीं काफी फिल्मों में शर्टलेस हो चुके हैं.

जब सलमान ने शेयर की थी पिता संग शर्टलेस तस्वीर

यहां तक कि सलमान के फैंस इंतजार करते हैं कि आखिर कब सलमान भाई अपनी शर्ट उतारेंगे. वहीं आज हम सलमान खान की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आप कह सकते हैं कि सलमान हूबहू अपने पापा जैसे लग रहे हैं. जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान की हेल्थ को लेकर बीच में काफी चिंता बढ़ गई थी. उसी दौरान बेटे सलमान खान के साथ उनकी एक पुरानी फोटो ऑनलाइन फिर से सामने आई थी. यह फोटो कई समय पहले पोस्ट की गई थी. जिसमे सलमान खान, सुहैल खान और उनके पिता सलीम शर्टलेस थे.

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My dad strongest. Salim khan(dullu) urff prince Saleem the original bajrangi bhaijaan, happy father’s day daddy. pic.twitter.com/UShuo4vHPQ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 21, 2015

सलमान खान अपने पिता सलीम के साथ पोज़ देते हुए

इस हेल्थ स्ट्रेस के बीच, कई लोग 2015 में सलमान खान के शेयर किए गए फादर्स डे पोस्ट को फिर से देख रहे थे. उस तस्वीर में, सलमान, उनके भाई सोहेल खान और उनके पिता सलीम खान शर्टलेस पोज़ देते हुए दिख रहे थे. यह तस्वीर उस समय इसलिए अलग दिख रही थी क्योंकि इसमें सलमान खान का एक हल्का-फुल्का, चंचल रूप दिख रहा था, जो आमतौर पर शांत रहने वाले स्क्रीनराइटर का था. वहीं अब जब सलमान ने बिग बॉस के वीकेंड के वार पर अपनी शर्ट उतारी तो वो बिलकुल अपने पिता जैसे लग रहे थे.

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