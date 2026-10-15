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गैलेक्सी अपार्टमेंट में किसका साया? Salman Khan को होती है आहट; खुद सुपरस्टार ने किया खुलासा

Salman Khan: सलमान खान, करण जौहर के कॉफी विद करण सीजन 9 के शुरुआती एपिसोड में आए और बताया कि उनके परिवार के गैलेक्सी अपार्टमेंट फ्लैट का कमरा हॉन्टेड था. ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी.

By: Heena Khan | Published: October 15, 2026 8:44:09 AM IST

koffee with karan salman khan
koffee with karan salman khan


Salman Khan: सलमान खान, करण जौहर के कॉफी विद करण सीजन 9 के शुरुआती एपिसोड में आए और बताया कि उनके परिवार के गैलेक्सी अपार्टमेंट फ्लैट का कमरा हॉन्टेड था. ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी. लेकिन सलमान ने खुद भूतिया अनुभव के बारे में बताया. सलमान खान ने कहा कि उन्हें हमेशा अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती थी, क्योंकि उनकी अलमारी अपने आप खुल जाती थी या अचानक म्यूजिक बजने लगता था. हालांकि, सुपरस्टार ने कहा कि उन्हें इससे कभी डर नहीं लगा.

काफी छोटा है सलमान खान का कमरा 

करण जौहर ने याद किया कि कैसे वो सलमान खान के घर कुछ कुछ होता है की कहानी सुनाने गए थे. उन्होंने कहा, “पूरा परिवार साथ रहता था. अरबाज़, सोहेल, सलमान, सलमा आंटी, सलीम अंकल, सब लोग थे. आपके पास सबसे छोटा कमरा था. आपके पास एक अलमारी, एक कबर्ड और एक बेड था. मैं हैरान था क्योंकि मुझे लगा, ‘ये सलमान खान का कमरा है?’”

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जलती-बुझती रहती थी लाइट 

वहीं इस दौरान शो में ही सलमान ने उन्हें टोकते हुए बताया, “आप जानते हैं, उस कमरे में, मैं कभी अकेला नहीं रहा. मैं वहां किसी के साथ रहा जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ सुना है, सिर्फ महसूस किया है पीछे. जब भी मैं बाहर आता था, लाइट जलती और बुझती रहती थी. कबर्ड खुल जाते थे. म्यूज़िक बजने लगता था.”

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Tags: home-hero-pos-2koffee with karansalman khan
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