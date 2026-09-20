‘गजब बेइज्जती’ वाले आसिफ खान की सलमान खान ने लगाई क्लास, बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार में एक्टर पर भड़के भाईजान

बिग बॉस 20 में वीकएंड का वार में शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान आते हैं और प्रतियोगियों की पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि किसने क्या गलती की आदि चीजें. इस शनिवार को भाईजान ने कई कंटेस्टेंट को समझाया. लेकिन ‘पंचायत’ फेम अभिनेता आसिफ खान पर वह फड़क पड़े. जानिए ऐसा क्या हुआ सलमान का चढ़ा पारा.

क्यों आसिफ खान पर आगबबूला हुए सलमान खान?

वीकएंड का वार एपिसोड के दौरान , होस्ट सलमान खान ने बिग बॉस 20 के घर में आसिफ खान के व्यवहार, आक्रामकता और शिकायतों पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने आसिफ को ‘बदतमीज़ी की मिसाल’ बताया और आगे कहा, ‘क्या आप घर पर भी ऐसे ही हैं? घर पर कौन है? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपनी मां और बहनों के सामने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं दिखाएंगे. क्या वे फिर यह शो नहीं देखेंगी? और आपमें यह आक्रामकता है, जहां आप लोगों पर झपट पड़ते हैं। पहले खुद को देखिए, ताकि आप गिर न जाएं. क्योंकि मुझे आपमें सामने वाले को प्रभावित करने की कोई कला नहीं दिखती. यह सब यहां भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, और यह बिग बॉस किस बात पर पक्षपात करता है?’

आप हमेशा बिग बॉस को अनफेयर कहते हैं

सलमान ने आगे बातचीत करते हुए कहा, ‘जब भी कोई गलती होती है तो आप चारों ये कहते हैं कि बिग बॉस पक्षपाती है (यंग डीएसए, आम्रपाली दुबे, लव गिल, स्काउटओपी). नॉमिनेशन पर कौन चर्चा कर रहा था? ये नियम हमेशा से है और यहां ही नहीं बिग ब्रदर में भी है. बिग बॉस ने जब क्लिपिंग दिखाई उसके बाद वो क्लासिक केस है ना एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, गलती कबूल करने में मुख्य समस्या क्या है? बिग बॉस 24/7 भी चलता है, बस गालियां कट ते हैं. आप सब मेरी और बिग बॉस की नज़र में बराबर हैं. ये शो सक्सेस होगा तो इसका फ़ायदा होगा आपको.’

आसिफ ने शो छोड़ने की बात कही

सलमान खान की फटकार के बाद आसिफ खान भावुक हो गए और रोने लगे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उस वक्त घर में बाकी लोग भी मौजूद थे, तो सिर्फ उन्हें ही बदतमीजी के लिए क्यों टोका गया. इस दौरान आसिफ ने यहां तक कह दिया कि वह अब शो छोड़ना चाहते हैं.

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