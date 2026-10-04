Salman Khan ने खोला जिंदगी के बुरे दौर का राज, ब्रेकअप-जेल का सफर; फिर कैसे हुए भाईजान हील

Salman Khan Downfall: बिग बॉस 20 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, सलमान खान ने अपनी ज़िंदगी के एक अहम दौर के बारे में बात की जब वो पर्सनली और प्रोफेशनली मुश्किल समय से गुज़र रहे थे. बिग बॉस के घरवालों से बात करते हुए, सलमान ने याद किया कि कैसे उन्होंने टेलीविज़न शो दस का दम से अपना करियर फिर से बनाया. सलमान ने बताया कि कैसे मैंने प्यार किया और उसके बाद की कुछ दूसरी फ़िल्मों के बाद उनके बारे में बहुत नेगेटिविटी फैल गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा काम नहीं मिला. उन्होंने बताया कि उसी दौरान, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत सी बातें कही जा रही थीं, जिससे उन्हें फिल्में मिलना मुश्किल हो गया था.

जब बिगड़ गई थी सलमान की छवि

उसी समय, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में भी खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं, जिससे ये मुश्किल दौर और बढ़ गया. अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण देते हुए सलमान ने कहा, ‘एक मेरे खुद के लाइफ का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ. मैंने प्यार किया, यह काम, वो काम. फिर मैं टेलीविज़न पर आया. और उस वक़्त बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे खिलाफ़, मतलब कोर्ट केस से लेके, रिलेशनशिप से लेके, तस्वीरों से लेके, हर चीज़. (मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण देता हूँ. मैंने प्यार किया, यह काम, वह काम.’ और फिर मैं टेलीविजन पर आया. उस समय, मेरे खिलाफ बहुत नेगेटिविटी थी, कोर्ट केस से लेकर रिलेशनशिप और फ़िल्मों तक, सब कुछ.)”

हर पेपर पर सलमान के खिलाफ नेगिटिव बात

एक्टर ने याद किया कि कैसे लगातार नेगेटिव कवरेज ने दर्शकों के उनके बारे में सोचने का तरीका बदल दिया था. उन्होंने कहा, ‘एक समय था जब मेरे बारे में सब कुछ नेगेटिव छप रहा था, जिस पेपर का पन्ना खोल, उस पेपर में मेरे बारे में कोर्ट केस, रिलेशनशिप न जाने क्या-क्या छपा रहता था. मज़े लेकर बजाया जा रहा था, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं है. उस समय लोग मैंने प्यार किया, हम साथ-साथ हैं वाले सलमान खान को भूल गए. इसी बीच मुझे एक शो मिला दस का दम.’

एक शो ने बदल दी थी सलमान की जिंदगी

सलमान ने बताया कि उस समय उनके आस-पास बहुत नेगेटिविटी थी, इसलिए वो शुरू में दस का दम करने में झिझक रहे थे. उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं करने वाला था क्योंकि मेरे खिलाफ इतनी नेगेटिविटी चल रही थी. (मैं यह नहीं करने वाला था क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत नेगेटिविटी थी.)” हालांकि, आखिरकार उन्होंने शो करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा करना चुना. उन्होंने अपने पिता, लेखक सलीम खान की दी हुई सलाह को भी याद किया.

उन्होंने आगे कहा, “मैंने वो शो नेगेटिविटी के बीच किया क्योंकि खुद पर भरोसा था. मेरे पिता ने भी कहा था कि अगर खुद पर भरोसा है तो कर लो. ज्यादा मत सोचो. (मैंने वो शो इतनी नेगेटिविटी के बीच किया क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था. मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था कि अगर मुझे खुद पर भरोसा है, तो मुझे यह करना चाहिए. ज्यादा मत सोचो.)”

Noida Crime: पत्नी को भेजी आखिरी तस्वीर फिर नाले में मिली बाउंसर की लाश, आखिर कैसे और किसने दी अजय को दर्दनाक मौत?