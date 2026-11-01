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शेरा पर आई बात तो बर्दाश्त न कर सके भाईजान! लाइन क्रॉस होने पर Salman ने लिया था ऐसे स्टैंड; खुद खोला बड़ा राज

Salman Khan News: सलमान खान ने लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट्स के साथ काफी बातें कीं. स्काउटऑप और लव गिल के बीच चल रहे टेंशन के बारे में बात करते हुए, होस्ट ने अपनी ज़िंदगी की एक घटना का ज़िक्र किया.

By: Heena Khan | Last Updated: November 1, 2026 11:53:03 AM IST

शेरा पर आई बात तो बर्दाश्त न कर सके भाईजान! लाइन क्रॉस होने पर Salman ने लिया था ऐसे स्टैंड; खुद खोला बड़ा राज


Salman Khan News: सलमान खान ने लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान बिग बॉस 20 कंटेस्टेंट्स के साथ काफी बातें कीं. स्काउटऑप और लव गिल के बीच चल रहे टेंशन के बारे में बात करते हुए, होस्ट ने अपनी ज़िंदगी की एक घटना का ज़िक्र किया. उन्होंने अपने लंबे समय के साथी शेरा के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा बताया और बताया कि अपने करीबी लोगों के लिए खड़ा होना क्यों ज़रूरी है. डिस्कशन के दौरान, सलमान ने स्काउटऑप, लव गिल और आम्रपाली दुबे से कहानी का अपना साइड शेयर करने को कहा. फिर उन्होंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड से जुड़ी एक घटना को याद किया, जिसने शेरा के बारे में कुछ कहा था.

जब शेरा के लिए सलमान ने लिया था स्टैंड 

अपने रिएक्शन के बारे में बात करते हुए, सलमान ने कहा, “एक मेरे दोस्त ने शेरा के बारे में कुछ बोला था.” उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कमेंट को हल्के में नहीं लिया. अपने रिएक्शन को याद करते हुए, उन्होंने कहा, “मैंने वही पे रोक दिया.” इस उदाहरण के ज़रिए, सलमान ने कंटेस्टेंट्स को याद दिलाया कि यह जानना ज़रूरी है कि लाइन कहाँ खींचनी है. उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई किसी ऐसे इंसान के बारे में कुछ बुरा कहता है जिसकी वे परवाह करते हैं, तो उसे कैसे बोलना चाहिए.

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लव के लिए क्यों नहीं लिया स्टैंड 

कंटेस्टेंट्स के साथ सलमान की बातचीत स्काउट, लव गिल और उनकी गर्लफ्रेंड, काश्वी हीरानंदानी के बीच चल रहे मुद्दे पर भी फोकस थी. होस्ट ने स्काउट से लव के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पूछा और पूछा कि जब काश्वी ने उस पर मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया तो वह उसके लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ. सलमान ने उससे यह भी कहा कि वह अपने कामों के लिए दूसरों को दोष न दे और अपने फैसलों की ज़िम्मेदारी खुद ले.आम्रपाली दुबे से पूछा गया कि वह झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने के बजाय चुप क्यों रहीं. सलमान ने यंग DSA को स्काउट के साथ अपनी दोस्ती पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने के बजाय अपना गेम खेलने की भी सलाह दी.

Tags: bigg boss 20bollywoodhome-hero-pos-2salman khan
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