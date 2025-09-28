‘मनगढंत झूठ बंद करो-काम करो!’, दबंग डायरेक्टर के आरोपों का सलमान ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Abhinav Kashyap Allegations: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) ने हाल ही में अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) पर तीखा हमला किया. सबको याद है, अभिनव ने एक पॉडकास्ट में सलमान पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने ‘दबंग’ की शूटिंग और निर्देशन में दखल दिया और फिल्म का सारा क्रेडिट खुद ले लिया. इस पर सलमान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में उनके आरोपों का जवाब दिया है.

सलमान ने साफ कहा, “कुछ लोग बस बैठे-बैठे बातें बना रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है. ऐसे लोग पॉडकास्ट में आकर झूठ बोलते हैं.” सलमान ने फैंस से भी अपील की कि नकारात्मकता में न फंसे और अपने काम पर फोकस करें. सोशल मीडिया पर ये क्लिप खूब वायरल हो रहा है.

सलमान के समर्थन में उतरे फैंस

सलमान के इस बयान के बाद हर तरफ हलचल मच गई. फैंस सलमान के समर्थन में उतर आए और कह रहे हैं कि “सलमान हमेशा सही हैं, काम करो और कमेंट्स मत करो.” वहीं, कुछ लोगों ने अभिनव के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पॉडकास्ट पर जो कुछ भी कहा गया है, वो जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई हो.

अभिनव कश्यप ने सलीम खान पर भी मढ़े कई आरोप

इस पूरे विवाद ने बॉलीवुड में एक बार फिर से हलचल मचा दी है. सलमान का सीधा, दमदार अंदाज और अभिनव के आरोपों का टकराव, दोनों ने मिलकर फैंस के बीच सोशल मीडिया पर नया हंगामा खड़ा कर दिया. बता दें अभिनव कश्यप ने इसके अलावा भी सलमान खान की पूरी फैमिली को अपशब्द कहा है. उनका कहना है कि ये पूरा परिवार बॉलीवुड पर कब्जा कर के बैठा है और अपनी दादागिरी चलाता है. यही नहीं, उन्होंने सलमान के पिता सलीम खान के बारे में भी खूब उल्टा सीधा बोला है. हालांकि, अब लंबे वक्त बाद सलमान का रिएक्शन इस मामले में काफी बड़ी भूमिका निभा रहा है.