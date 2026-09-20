Salman Khan Viral Video: भाईजान से पंगा नहीं! जब स्टेज पर उतार डाली सलमान ने अपनी शर्ट; बॉडी शेमिंग कर रहे ट्रोलर्स की उड़ा दीं रातों की नींदे

Salman Khan Remove Shirt Viral Video: सलमान खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी उम्र, वज़न और लुक्स को लेकर कमेंट्स का निशाना बनते रहे हैं. एक्टर आमतौर पर ऐसे कमेंट्स का जवाब देने से बचते रहे हैं, लेकिन बिग बॉस 20 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में यह बदल गया. स्काउटओपी और अरिश्फा खान से जुड़े विवाद पर बात करते हुए, सलमान ने खुद हुई ट्रोलिंग के बारे में बात की और कैमरे पर अपनी शर्ट भी उतार दी. यह पल तब आया जब सलमान ने ट्रोलिंग के कल्चर और जिस तरह से ऑनलाइन कमेंट्स जल्दी से पर्सनल हो सकते हैं, उस पर सवाल उठाया. जो एक कंटेस्टेंट के बिहेवियर के बारे में चर्चा के रूप में शुरू हुआ, वो उन लोगों के लिए सीधा जवाब बन गया जो एक्टर के बदलते लुक्स पर कमेंट कर रहे थे.

सलमान खान ने ट्रोलिंग पर स्काउटओपी को लताड़ा

एपिसोड में, सलमान ने कैप्टेंसी कंटेंडर टास्क के दौरान अरिश्फा खान के साथ हुए झगड़े पर स्काउटओपी के रिएक्शन पर बात की. अरिश्फा ने स्काउट पर उसे मारने का आरोप लगाया था, जबकि स्काउट ने बहस के दौरान उसे फेंकने की धमकी दी थी. स्काउट ने अपनी गेमिंग कम्युनिटी से भी बात की थी और उनसे झगड़े के बाद अरिश्फा को ट्रोल करने के लिए कहा था. बाद में सलमान ने उनसे इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देने के पीछे के कारण के बारे में पूछा.

सलमान ने ली ऐसी क्लास कि…

सलमान ने पूछा, “आप अपनी गेमिंग कम्युनिटी को शाउटआउट देना चाहेंगे मेरे बारे में कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, तो मुझे भी देख लें? इनको ऐसा लगता है कि किसी की मार के मज़ा आता है इनको. आप क्या ट्रोल करना चाहते हैं और क्यों ट्रोल करना चाहते हैं?” फिर एक्टर ने चर्चा जारी रखी और ऑनलाइन मिलने वाले कमेंट्स के बारे में बात की. “क्या मेंटैलिटी है? मेरे ऊपर भी हुआ था, भाई मोटा हो गया है, लो कर लो ना ट्रोल. आओ ये सब निकालो.”

सलमान ने अपनी जैकेट और शर्ट उतारी

सलमान ट्रोलिंग के बारे में बात करने पर ही नहीं रुके. प्रोमो में, वो अपनी जैकेट और काउबॉय हैट फेंक देते हैं और फिर अपनी शर्ट उतार देते हैं, ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो उनकी बॉडी के बारे में कमेंट कर रहे थे. उन्होंने ऐसे कमेंट करने वाले लोगों से भी सवाल किए और उनसे दूसरों को जज करने से पहले खुद को देखने को कहा. “पहले अपने आप को देखो. आप लोग जो कमेंट करते हों ना, जो भी करते हों. पहले अपनी शक्ल देख लो. अपने माता-पिता की हेल्थ, अपनी हेल्थ देखो.” घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट्स ने इस गरमागरम बहस के दौरान सलमान के लिए चीयर किया. एक और प्रोमो में, सलमान ने बताया कि कैसे उम्र और लुक्स सेलिब्रिटीज़ के बीच रेगुलर चर्चा का टॉपिक बन गए हैं.

LATEST: SALMAN KHAN IS ON BEAST MODE 💀 Salman – Ye lo bhai kr lo troll, aaj main tumko context deta hu, aache se daalna sab jagah 🔥🔥#SalmanKhan #BiggBoss20 pic.twitter.com/heCSsc55Jp — Neha (@Being_Nehu12) September 19, 2026

“हर शो में, ये उम्र बड़ी बात हो गई है, ये बूढ़ा हो गया है, ये हो गया वो हो गया है. आप क्या दिखाना चाहते हैं? किसी के वज़न पर, किसी के लुक्स पर, किसी के खानदान पर, किसी के स्माइल पर, किसी के फ्लॉप पर, किसी के माँ बनने पर. आप अपनी परवरिश दिखा रहे हो. मेरे ऊपर भी हुआ था, बेशक 60 साल का हो गया हूँ…”