Salman Khan Biopic: अपनी बायोपिक से क्यों डरते हैं सलमान खान? बोले- कई लोगों की इज्जत डुबो सकती है मेरी फिल्म

Salman Khan Biopic: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, जो अपनी आने वाली वॉर-ड्रामा ‘मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस’ की रिलीज़ के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपनी बायोपिक को लेकर हो रही बातों पर रिएक्ट किया है. शुक्रवार को, सलमान मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने को-एक्टर्स के साथ फिल्म के एक स्पेशल इवेंट में शामिल हुए. इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ‘मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस’ एक बायोपिक है. उन्होंने साफ़ किया कि फिल्म गलवान झड़प की घटना से प्रेरित है. फिर बातचीत उनकी बायोपिक की ओर मुड़ गई.

मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो…

इसी बारे में बात करते हुए, उन्होंने मीडिया से कहा, “मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी फिल्म को सुपरहिट बना दे. हालांकि, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों की इज़्ज़त डुबो सकता है.” इस बीच, ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ की बात करें तो, यह फिल्म, जिसका पहले टाइटल ‘गलवान’ था, 15 जून, 2020 को भारत और उसके विस्तारवादी पड़ोसी चीन के बीच गलवान में हुए टकराव से प्रेरित है, जब भारत में कोविड-19 महामारी की पहली लहर ज़ोरों पर थी. पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी. यह लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर एक बड़े बॉर्डर टकराव का हिस्सा था. जब दोनों पक्षों ने विवादित इलाकों में गश्त करने की कोशिश की तो झड़प हिंसक हो गई.

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आखिर क्या है फिल्म की कहानी?

इस लड़ाई में 20 भारतीय सैनिक मारे गए, जबकि चीन को भी नुकसान हुआ. यह चार दशकों में भारत-चीन के बीच सबसे खतरनाक टकराव था, जिससे तनाव बढ़ गया और दोनों देशों को आगे के टकराव से बचने के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाने और डिप्लोमैटिक बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा. फिलहाल, भारत और चीन ने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, और डिप्लोमेसी के तौर पर कई रास्ते खोल दिए हैं. एक्टर ने उन अफवाहों का भी खंडन किया कि सरकार उन पर फिल्म की स्क्रिप्ट बदलने का दबाव डाल रही है.