दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए Salman Khan, नम आंखों से मुश्किल समय में शेरा को गले लगाकर दिया दिलासा, देखें Video

Salman Khan Shera Father Death: सलमान खान हाल ही में अपने बॉडीगार्ड शेरा के घर पहुंचे और उन्हें गले लगाकर दुख बांटने की कोशिश की। इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 8, 2025 09:57:39 IST

Salman Khan Shera Father Death
Salman Khan Shera Father Death

Salman Khan Shera Father Death: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का निधन गुरूवार को हो गया। उनके पिता का निधन कैंसर के कारण हुआ। शेरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं अपने बॉडीगार्ड और दोस्त शेरा को संभालने के लिए सलमान खान उनके घर पहुंचे। सलमान ने शेरा को गले लगाकर इस मुश्किल वक्त में सहारा दिया। इस दौरान का वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में सलमान शेरा को ले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 

सलमान खान पहुंचे शेरा के घर 

वीडियो में सलमान खान शेरा के घर बारी सिक्योरिटी के साथ पहुंचे। भाईजान ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले शेरा को गले गलाया। हर वक्त सलमान के सामने ढ़ाल की तरह खड़े रहने वाले शेरा का चेहरा आज दर्द से भरा हुआ था। सलमान शेरा से गले मिलकर घर के अंदर चले गए। एक्टर का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आया है। शेरा ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया था। 

View this post on Instagram

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)



कैंसर के कारण हुआ शेरा के पिता का निधन 

शेरा के पिता का निधन 88 साल की उम्र में हुआ। पिता को खोने से शेरा को गहरा सदमा लगा है। अंतिम संस्कार के दौरान भी शेरा की आंखें नम थी। शेरा ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया था। शेरा के पिता का निधन कैंसर से हुआ है। शेरा अपने पिता सुंदर सिंह जॉली को बेहद प्यार करते थे। पिता के जाने के बाद वह अकेले पड़ते नजर आए।  

