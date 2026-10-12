भाई जांघ पर छूता है? जब Salman ने Love Gill से किया ‘फिजिकल टच’ को लेकर सवाल; देखने लायक थी ScoutOP की शक्ल

Love Gill Scout OP Bad Touch: बिग बॉस 20 में लव और स्काउट OP का नाम तब चर्चा में आ गया जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई देखी गईं. कई एपिसोड से उनके कुछ अजीब क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमे स्काउट लव गिल को फिजिकल टच देते दिख रहे हैं. जिसके कारण अब सलमान खान को बोलना पड़ा. बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट लव गिल इस वीकेंड तब सुर्खियों में आ गईं, जब होस्ट सलमान खान ने साथी हाउसमेट स्काउट OP के साथ उनकी फिजिकल क्लोजनेस पर सवाल उठाया. एक्टर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लव से उनके भाई के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा. होस्ट को जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि भाई-बहनों के बीच ऐसे इशारे नॉर्मल हैं. लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान, सलमान ने लव से पूछा, ‘क्या आपका कोई भाई है?’ सिंगर ने बताया कि उनका एक छोटा भाई है जो 17 साल का है. फिर होस्ट ने उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा और क्या उनके बीच फिजिकल इशारे कभी अजीब लगे. उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे इंटरैक्शन नॉर्मल हैं.

खूब ट्रोल हुए लव-स्काउट

सलमान ने आगे पूछा कि क्या वो अपने भाई के पैर को उसकी जांघ के पास छूने में कम्फर्टेबल रहेंगी, जिस पर लव मान गईं. बातचीत खत्म करते हुए, होस्ट ने कहा, “ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.” जैसे ही ये बात खत्म हुई वैसे ही, सलमान ने आम्रपाली की तरफ इशारा किया और कहा, ‘तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ.’ इस दौरान स्काउट का मुंह देखने लायक था. पिछले हफ़्ते, लव गिल और स्काउटOP को बिग बॉस 20 के घर में अपनी फिजिकल क्लोजनेस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. जबकि दोनों ने कहा है कि वे भाई-बहन का रिश्ता शेयर करते हैं, स्काउट ने पहले लव के प्रति अपनी अनिश्चित फीलिंग्स के बारे में बात करके ध्यान खींचा था. गेमर ने यह भी कन्फर्म किया है कि वह यूट्यूबर काश्वी के साथ रिलेशनशिप में है.

Never imagined Salman Khan looking THIS awkward on Weekend Ka Vaar 😭💀 Scout really made the whole situation next-level awkward! 😭🤣 #SalmanKhan #BiggBoss20 #BB20 #QaziTouqeer https://t.co/taNIWkjTbS — Tatsar (@tatsar_) October 11, 2026

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बहन बोलकर आने लगी फीलिंग्स

युंग DSA के साथ बातचीत के दौरान, स्काउट ने कहा था, ‘सिस्टर से पहले आदमी फ्रेंड होता है ना.’ यंग ने फिर उनसे पूछा कि क्या लव के प्रति उनकी फीलिंग्स बदल रही हैं, यह कहते हुए, ‘क्या तेरा रास्ता बदल रहा है?’ स्काउट ने जवाब दिया, ‘पता नहीं.’ चर्चा और ऑनलाइन रिएक्शन के बीच, काश्वी ने भी सिचुएशन पर बात करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने दर्शकों को भरोसा दिलाया कि वो ठीक हैं और कहा कि वो इस मामले को प्राइवेटली हैंडल करना पसंद करेंगी. उन्होंने कहा, ‘मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं ठीक हूं, और मैं चीज़ों को प्राइवेटली हैंडल कर रही हूं. और सबसे ज़रूरी बात, मैं सच में, सच में स्काउट के लिए शुभकामनाएं देती हूं.’