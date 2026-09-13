Salman Khan Qazi Viral Video: काजी का भाईजान संग है खास कनेक्शन! स्टेज पर सलमान संग हाई एनर्जी परफॉर्म करते दिखे रॉकस्टार; देखें वीडियो

Salman Khan Qazi Touqeer Viral Video: बिग बॉस 20 में अगर किसी ने गर्दा उड़ा रखा है तो वो कोई और नहीं बल्कि काजी तौकीर हैं. खुद सलमान खान ने वीकेंड के वार पर काजी की जमकर तरीफ की. वहीं अब काज़ी तौकीर और सलमान खान का एक पुराना स्टेज परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. सिंगर ने बिग बॉस 20 के प्रीमियर के दौरान सुपरस्टार के साथ अपना पर्सनल कनेक्शन शेयर किया था, जिसके बाद फैंस इस पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली क्लिप को टाइमलाइन पर डाल रहे हैं.

काजी-सलमान का पुराना वीडियो वायरल

वीडियो में काज़ी और सलमान स्टेज पर एक साथ परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, हाथ में माइक्रोफोन हैं, और बैकग्राउंड में बैकअप डांसर हैं. सलमान, काली टी-शर्ट में, और काज़ी, नीली शर्ट और जींस में, एक हाई एनर्जी लाइव इवेंट में स्पॉटलाइट शेयर करते हुए दिख रहे हैं. यह क्लिप उन मिलेनियल्स के लिए एक परफेक्ट थ्रोबैक मोमेंट बन गया है जो काज़ी की शुरुआती शोहरत को याद करते हैं.

‘देती तो थी लेकिन बच्चा नहीं देती थी’, Akanksha Chamola ने इस बार पार कर दी बेशर्मी की हर एक हद; वीडियो देख आएगी शर्म

शो में भी की थी चर्चा

6 सितंबर, 2026 को बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान, काज़ी तौकीर ने होस्ट सलमान खान को बताया कि दोनों ने पहले कोलकाता में एक स्टेज शेयर किया था. उन्होंने याद किया कि वे सलमान के साथ एक इवेंट में गए थे और उनके साथ परफॉर्म किया था. इस अचानक हुई बात ने फैंस को पुराने आर्काइव्स खंगालने पर मजबूर कर दिया, और परफॉर्मेंस वीडियो जल्दी ही फिर से सामने आ गया और खूब शेयर होने लगा. कई युवा दर्शकों के लिए, काज़ी एक अजीब, हाई-एनर्जी कंटेस्टेंट हैं जो अभी बिग बॉस 20 के घर में अपने “आई एम ए रॉकस्टार बेबी” कैचफ्रेज़ और अजीब हरकतों से घरवालों का मनोरंजन कर रहे हैं (और कभी-कभी उन्हें हैरान भी कर रहे हैं).