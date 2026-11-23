Salman Khan Offer Song To Qazi: टीवी के सबसे मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 20 में इन दिनों खूब ड्रामा और मनोरंजन देखने को मिल रहा है. हर हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते हैं, लेकिन इस बार उनका एक खास अंदाज देखने को मिला. दरअसल, वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने शो के कंटेस्टेंट और सिंगर काजी तौकीर की जमकर तारीफ की. उन्हें काजी की गायकी और उनका स्वभाव काफी पसंद आया. इसी दौरान सलमान ने काजी से एक खास वादा भी किया. उन्होंने कहा कि जैसे ही काजी बिग बॉस के घर से बाहर आएंगे, वो उनके साथ मिलकर एक गाने पर काम करेंगे. सलमान की यह बात सुनकर काजी काफी खुश नजर आए.

सलमान का काजी को बड़ा ऑफर

काजी तौकीर अपनी सिंगिंग के लिए पहले से ही जाने जाते हैं. बिग बॉस के घर में भी उन्होंने कई बार अपनी आवाज और अलग अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचा है. शो में उनकी सादगी और बेबाक अंदाज भी लोगों को पसंद आ रहा है. सलमान खान ने भी उनकी इसी खासियत को पहचाना और उनकी प्रतिभा की सराहना की. सलमान जैसे बड़े सुपरस्टार की ओर से गाने का ऑफर मिलना किसी भी सिंगर के लिए बड़ी बात है. अब काजी के फैंस को भी इंतजार है कि शो से बाहर आने के बाद सलमान उनके साथ किस तरह का गाना तैयार करते हैं. हालांकि, इस गाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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रोहित शेट्टी भी दे चुके हैं ऑफर

दिलचस्प बात यह है कि काजी तौकीर को इससे पहले भी एक बड़ा ऑफर मिल चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक रोमांटिक गाना गाने का ऑफर दिया था. यानी सलमान खान से पहले रोहित शेट्टी भी काजी की आवाज से काफी इंप्रेस नजर आए. अगर ये दोनों मौके हकीकत में बदलते हैं, तो काजी के करियर को एक नई दिशा मिल सकती है. सलमान खान के वादे ने उनके फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. दर्शक यह जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या काजी जल्द ही बड़े पर्दे के लिए अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे.

Omggg after Rohit Shetty now Salman Khan also offered Qazi a song 😭🔥 Two big names from the Bollywood industry have already offered Qazi a song! ❤️🥹 Bro is getting work while still inside the house 😭🔥 #QaziTouqeer #Biggboss20 https://t.co/MW15XUnhcd — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) November 22, 2026