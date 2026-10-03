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Smit Machchhar बने Salman Khan की तारीफ के हकदार, भाईजान ने कहा- ‘वेल डन, ब्रो!’

Salman Khan Praises Smit Machchhar: बॉलीवुड एक्टर Salman Khan ने इज़राइल जाने वाली फ्लाइट से जुड़े एक नाटकीय हादसे के दौरान फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन Smit Machchhar की बहादुरी की तारीफ की है,

By: Heena Khan | Published: October 3, 2026 8:36:02 AM IST

Salman khan news
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Salman Khan Praises Smit Machchhar: बॉलीवुड एक्टर Salman Khan ने इज़राइल जाने वाली फ्लाइट से जुड़े एक नाटकीय हादसे के दौरान फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन Smit Machchhar की बहादुरी की तारीफ की है, उन्हें हीरो कहा है और कहा है कि उनके साथ उड़ान भरना उनके लिए सम्मान की बात होगी. X पर सलमान ने लिखा: ‘कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं, आपके साथ उड़ान भरना खुशी की बात होगी. बहुत बढ़िया भाई. कैप्टन Smit Machchhar.’ (आपने कमाल का काम किया, पायलट सर. हम सब आपको सैल्यूट करते हैं. आपके साथ उड़ान भरना खुशी की बात होगी. बहुत बढ़िया, भाई. कैप्टन Smit Machchhar.

Smit Machchhar कैसे बने मसीहा ? 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Smit Machchhar को उनके को-पायलट ने फ्लाईदुबई प्लेन को क्रैश करने की कथित कोशिश में चाकू मार दिया था. फ्लाईदुबई फ़्लाइट FZ1073 बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही थी, जब उसने इमरजेंसी सिग्नल भेजे. सऊदी अरब के तबुक शहर में प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अज़ीज़ एयरपोर्ट पर डायवर्ट होने से पहले, एयरक्राफ्ट 34,000 फीट से 17,000 फीट से ज़्यादा नीचे तेज़ी से उतरा. फ़्लाइट में 27 बच्चों समेत 174 पैसेंजर थे.

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खून से लथपथ थे Smit Machchhar

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में Smit Machchhar खून से लथपथ, ऑक्सीजन मास्क पहने और एयरक्राफ्ट की गैली में पीठ के बल लेटे हुए दिख रहे थे. शुक्रवार को PM नरेंद्र मोदी के साथ एक वीडियो कॉल में, मच्छर, जो अबू धाबी के एक हॉस्पिटल में थे, ने उस ड्रामैटिक हमले को फिर से दिखाया और कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने और मदद मांगने की अपनी पूरी कोशिश के बारे में बताया. PM मोदी के सोशल मीडिया चैनलों पर जारी लगभग 10 मिनट की क्लिप में Smit Machchhar की नाक में ट्यूब और सिर और हाथों पर पट्टियां दिखीं. अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने आंसू पोंछे.

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Tags: bollywoodhome-hero-pos-6salman khan
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