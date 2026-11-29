क्या है पूरी जानकारी?
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जोधपुर के एक व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया था कि 5 से 10 रुपये के पान मसाला पैकेट में केसर कैसे मिलाया जा सकता है, जबकि बाजार में केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलो है. शिकायतकर्ता ने सलमान खान के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों की सच्चाई पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने मांग की थी कि सलमान खुद आयोग के सामने पेश हों और उनके हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच कराई जाए.
हालांकि, जिला उपभोक्ता आयोग ने उनकी मांग खारिज कर दी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की. वहीं, सलमान खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई करने के उपभोक्ता आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोडक्ट से उनका संबंध सिर्फ ब्रांड एंबेसडर के तौर पर है.
यह खबर भी पढ़ें: ‘ईथा’ प्रमोशन के दौरान अक्षरा सिंह हुईं इमोशनल, श्रद्धा कपूर की तारीफ सुन नहीं रोक पाईं आंसू; देखें वायरल वीडियो