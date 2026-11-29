राजस्थान हाई कोर्ट ने एक्टर सलमान खान को एक पान मसाला ब्रांड के कथित रूप से गुमराह करने वाले विज्ञापन से जुड़े मामले में राहत दी है. जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

क्या है पूरी जानकारी?

सलमान खान के वकील पराग खंडार ने HTCity को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 26 नवंबर 2026 को दिए अपने आदेश में जोधपुर के जिला उपभोक्ता आयोग में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शिकायत से जुड़ी आगे की सभी सुनवाई और कार्रवाई भी फिलहाल रोक दी है.

यह मामला तब आगे बढ़ा, जब राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच ने सलमान खान और पान मसाला बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया. यह नोटिस पहले दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जोधपुर के एक व्यक्ति की शिकायत से शुरू हुआ था. उन्होंने सवाल उठाया था कि 5 से 10 रुपये के पान मसाला पैकेट में केसर कैसे मिलाया जा सकता है, जबकि बाजार में केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलो है. शिकायतकर्ता ने सलमान खान के दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षरों की सच्चाई पर भी सवाल उठाए थे. उन्होंने मांग की थी कि सलमान खुद आयोग के सामने पेश हों और उनके हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच कराई जाए.

हालांकि, जिला उपभोक्ता आयोग ने उनकी मांग खारिज कर दी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की. वहीं, सलमान खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सुनवाई करने के उपभोक्ता आयोग के अधिकार पर सवाल उठाया. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोडक्ट से उनका संबंध सिर्फ ब्रांड एंबेसडर के तौर पर है.

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