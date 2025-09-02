Home > मनोरंजन > सलमान खान की देखी होंगी कई पेंटिंग, लेकिन क्या पता है कभी ‘भाईजान’ ने बनाई थी बर्फ पर कैटरीना की तस्वीर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक्टर होने के साथ-साथ एक कमाल के पेंटर भी हैं। यह बात उनके फैंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि एक बार सलमान खान ने बर्फ पर कैटरीना कैफ की पेंटिंग बनाई थी। आइए, इस बारे में यहां डिटेल से जानते हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 2, 2025 18:36:00 IST

Salman Khan and Katrina Kaif: बॉलीवुड की जिस फिल्म के साथ सलमान खान का नाम जुड़ जाता है, उसका हिट होना लगभग तय होता है। सलमान खान को उनके फैंस भाईजान के नाम से भी जानते हैं और अपने भाई की फिल्मों पर प्यार भी खूब बरसाते हैं। सलमान के फैंस यह बात बखूबी जानते हैं कि उनके भाईजान कमाल के एक्टर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर और पेंटर भी हैं।

लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने एक बार बर्फ पर कैटरीना कैफ की खूबसूरत पेंटिंग भी बनाई थी। जी हां, फिल्म टाइगर जिंदा है में सलमान खान की कलाकारी की झलक भी देखने को मिली है। 

सलमान खान ने टाइगर फ्रेंचाइजी फिल्मों में बनाई है खुद पेंटिंग्स!

सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की फिल्में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। सलमान स्टारर की टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स के साथ-साथ सलमान खान और कैटरीना कैफ की शानदार केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। फिर साल 2017 में आई टाइगर जिंदा है। इस फिल्म में भी टाइगर-जोया के रोमांस ने फैंस का दिल जीत लिया था। दोनों ही फिल्मों में सलमान खान के पेंटिंग करते हुए देखा जा सकता है। टाइगर फ्रेंचाइजी के पहले पार्ट में सलमान खान कैनवास पर पेंटिंग करते और फिर उन्हें बेचते दिखाई दे रहे हैं। 

सलमान ने बर्फ पर बनाई थी कैटरीना की तस्वीर

Salman Khan Painting (Credit: Dil Diyan Galan Song)

वहीं, दूसरे पार्ट में भी सलमान खान को दिल दिया गल्लां गाने में पेंटिंग करते देखा जा सकता है। इस गाने में सलमान खान बर्फ पर रंग डालते दिखाई दे रहे हैं और आखिरी में कैटरीना कैफ की पेंटिंग नजर आती है। गाने को देखने के दौरान अगर आपको यह लगता है कि यह पेंटिंग ग्राफिक्स से बनाई गई है तो आप गलत हैं। क्योंकि, इसे और किसी ने नहीं, बल्कि सलमान खान ने खुद बनाया है। 

कैमरा सेटिंग और बाकी कामों के बीच सलमान खान ने बर्फ पर कैटरीना कैफ की पेंटिंग बना डाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल दियां गल्लां गाना ऑस्ट्रिया में शूट हुआ था और वहीं सलमान खान ने बर्फ पर पेंटिंग बनाई थी। 

टाइगर फ्रेंचाइजी की आ चुकी हैं 3 फिल्में

बता दें, सलमान खान स्टारर टाइगर फ्रेंचाइजी के तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं। जिसमें से तीसरा पार्ट टाइगर 3 साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ-साथ इमरान हाशमी और शाहरुख खान भी नजर आए थे। टाइगर 3 में फैंस के लिए सलमान और शाहरुख का सीन किसी ट्रीट से कम नहीं था। 

