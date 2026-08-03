’50 से 70 लोग जाते थे एक ही टॉयलेट…’ सलमान खान ने बताया जेल की सलाखों के पीछे कैसे कटते थे दिन?

सलमान खान हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. चाहे कोई रियलिटी शो हो या सोशल मीडिया मंच, भाईजान कभी भी अपनी बात खुलकर कहने से पीछे नहीं हटते. हाल ही में सलमान अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने रियलिटी शो ‘अलायंस’ (Alliance) के सेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जेल में बिताए कठिन दिनों को याद किया और कई अनदेखे पहलुओं पर बात की.

जेल के दिनों को याद कर भावुक हुए सलमान

अभिनेता सलमान खान ने ‘अलायंस’ के मंच पर अपने जेल के दिनों से जुड़े कुछ अनसुने किस्से उजागर किए. उन्होंने बताया, ‘बरसों पहले जब मैं जेल गया था, तब हमारे सामने लोहे की सलाखें हुआ करती थीं. वह इतनी छोटी जगह थी कि 50 से 70 लोग एक ही बाथरूम का इस्तेमाल करते थे. वह इंडियन स्टाइल कमोड था, जिसमें कभी-कभी छिपकलियां होती थीं और अक्सर पानी व गंदगी भरी रहती थी.’ सलमान की यह आपबीती सुनकर शो के सभी कंटेस्टेंट्स काफी भावुक हो गए और बेहद ध्यान से उनकी बातें सुनते नजर आए.

क्या था पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान का जेल जाना साल 1998 के काले हिरण (ब्लैकबक) शिकार मामले से जुड़ा हुआ था. 2006 में इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई थी. 2018 में उन्हें दोबारा सजा सुनाई गई, जिसके तहत उन्होंने 6 दिन जेल में बिताए थे.

‘डंब बिरयानी’ पॉडकास्ट में भी किया था जिक्र

यह पहली बार नहीं है जब सलमान ने जेल के अपने मुश्किल वक्त पर बात की है. इससे पहले उन्होंने अपने भांजे अरहान खान के पॉडकास्ट ‘डंब बिरयानी’ (Dumb Biryani) में भी इस अनुभव को साझा किया था.

मेहनत और लगन के महत्व पर बात करते हुए सलमान ने कहा था, ‘मैं थक गया हूं’ जैसे बहाने मत बनाओ. उठो, चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों न हों. मुझे नींद नहीं आ रही’ कहकर मत बैठो. कुछ न कुछ काम करते रहो, नींद अपने आप आ जाएगी.’

इसी दौरान जेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, ‘ऐसी जगहें जहां मैं कुछ नहीं कर सकता था जैसे कि जब मैं जेल में था तब मैं बस सो जाता था. क्योंकि वहां मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था.’

वर्कफ्रंट और अपकमिंग अपडेट्स

सलमान खान फिलहाल अपनी अगली फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ Reality Show ‘अलायंस’ का मेगा फिनाले 7 अगस्त को होने जा रहा है.