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‘उसने शादी को…’ सोहेल के तलाक पर छलका सलमान खान का दर्द, भाई को दे डाली ये नसीहत

हाल ही में सलमान खान अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए अलायंस के एपिसोड में पहुंचे थे. यहां उन्होंने अपने भाई की कुछ बातें सबको बताईं. साथ ही वे अपनी भाभी को लेकर काफी नाराज नजर आए.

By: Deepika Pandey | Published: August 4, 2026 4:28:05 PM IST

अलायंस में सलमान खान ने सोहेल को दी नसीहत
अलायंस में सलमान खान ने सोहेल को दी नसीहत


Salman Khan in Alliance Show: ‘अलायंस’ के लेटेस्ट एपिसोड के बाद, दर्शकों को आखिरकार सलमान खान और उनके भाई सोहेल खान का बॉन्ड देखने को मिला. सलमान खान और सोहेल के बीच सीमा सजदेह से तलाक के बारे में हुई इमोशनल बातचीत भी हुई. शो के प्रोमो में दिखाई गई इस खुलकर हुई बातचीत में, सलमान ने सोहेल की शादी के खत्म होने पर बात की. साथ ही उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया.

सीमा ने कहा था कि रिश्ता ‘टॉक्सिक’ था

शो में सोहेल से बात करते हुए, सलमान ने माना कि रिश्तों में अक्सर मुश्किल दौर आते हैं और कहा कि हर कपल को असहमति का सामना करना पड़ता है. उन्होंने सीमा के पुराने इंटरव्यूज़ का भी ज़िक्र किया, जिनमें उन्होंने अपने रिश्ते को ‘टॉक्सिक बताया था. उन्होंने कहा, ‘तुम कुछ दोष खुद पर ले रहे हो. मैं समझता हूं कि तुम यह नहीं कहोगे कि यह आपसी सहमति से हुआ था. मैंने उसके कुछ इंटरव्यू देखे हैं जिनमें कहा गया है कि एक कपल के तौर पर रिश्ता टॉक्सिक था और हमारी लड़ाइयां होती थीं वगैरह… हर कपल में लड़ाइयां होती हैं. यह तुम पर है कि तुम उसमें बने रहो या छोड़ दो. एक भाई के तौर पर मैं जानता हूं कि हम क्या कहते हैं तुमने पूरी कोशिश की और उसने भी कोशिश की लेकिन उस समय हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं थे.’

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‘सब कुछ एक तस्वीर से शुरू हुआ’

सलमान ने आगे बताया कि कैसे सोहेल और सीमा का रिश्ता धीरे-धीरे खराब होता गया, जबकि सोहेल ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि सोहेल जितनी कोशिश कर सकते थे, कर चुके और तुम्हें पता है कि सब कुछ एक तस्वीर से शुरू हुआ था और यह बढ़ता ही गया. इसके बाद अब ये रिश्ता ऐसी जगह पहुंच गया जहां तुम इसे रोक नहीं सकते. चाहे तुमने उसे मनाने और रिश्ते में बने रहने की कितनी भी कोशिश की हो लेकिन वह चैप्टर खत्म हो चुका है.

‘मैं दर्द समझता हूं…’

मुझे खुशी है कि अब सब कुछ नॉर्मल है लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर, मैं तुम्हारे, हमारे और यहां तक ​​कि सीमा और बच्चों के दर्द को भी समझता हूं. मेरा मतलब है, तुम्हारे पहले भी ब्रेकअप हुए हैं लेकिन तुम कभी ऐसे नहीं थे. सलमान ने सोहेल और सीमा के रिश्ते के शुरुआती दिनों को भी याद किया. उस समय को याद किया जब उनके भाई ने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया था.

‘अब आगे बढ़ जाओ’

उन्होंने कहा कि ब्रेकअप के बाद आप कुछ दिन दुखी रहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं. 2-3 रिश्तों के बाद आप सीमा से मिले. मुझे वह दिन याद है जब सब कुछ तय हो गया था. मैं ‘हम दिल दे चुके सनम’ की शूटिंग कर रहा था, तभी आपका फ़ोन आया और एक हफ़्ते बाद आपने बताया कि आप शादी कर रहे हैं. उस समय से लेकर आपके अलग होने तक का सफर आपके लिए मुश्किल रहा होगा. इंसान रिश्ते में अपना सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगे. अब किसी और को डेट करना शुरू करें और आगे बढ़ें. 

कैसा था सोहेल और सीमा का रिश्ता?

सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में शादी की थी. 2022 में तलाक लेने से पहले वे दो दशकों से ज़्यादा समय तक साथ रहे. उन दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम निर्वाण और योहान हैं. 2022 में तलाक होने के बाद सीमा सजदेह ने कई इंटरव्यू में कहा कि उनका रिश्ता काफी खराब था और अंत होने तक रिश्ता काफी टॉक्सिक हो गया था. हालांकि कहा जा रहा है कि सोहेल ने इस रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की थी.

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