रामायण का चर्चा राम-सीता और रावण… नितेश तिवारी की Ramyana पर क्या बोले भाईजान? VFX और करोड़ों बजट पर कही बड़ी बात

Salman Khan on Movie Ramayana: नितेश तिवारी की रामायण पार्ट-1 दुनियाभर में 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई और जब बात भगवान राम की कहानी और रामायण जैसे महाकाव्य को पर्दे पर उतारने की हो, तो चर्चा सिर्फ स्टारकास्ट तक सीमित नहीं रहती. कभी फिल्म के भव्य सेट सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी करोड़ों रुपये का बजट और शानदार VFX लोगों का ध्यान खींचते हैं. रामायण रिलीज होने के साथ फैंस इस बात पर काफी चर्चा कर रहे हैं. इस पर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसने नई बहस छेड़ दी.

रामायण के 4000 करोड़ के बजट पर क्या बोले सलमान खान ?

सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि: में वार रेस्ट इन पीस’ को लेकर चर्चा में है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब उनसे नितेश तिवारी की रामायण और उसके कथित 4000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी राय खुलकर रखी.

सलमान खान ने कहा कि मुझे लगता है कि रामायण का चर्चा रामायण के बारे में होनी चाहिए, VFX और प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में नहीं. मुझे लगता है कि यह कहानी, 4000 (रामायण का बजट) और VFX, VFX, VFX के बारे में है. मुझे बस यह सही नहीं लगता. मुझे लगता है कि रामायण के बारे में चर्चा रामायण के बारे में ही होनी चाहिए – राम, रावण, सीता.

सलमान का मानना ​​है कि इतनी बड़ी फिल्म के बारे में लोगों की बातचीत का फोकस उसका बजट या टेक्निकल ग्रैंडियर नहीं, बल्कि उसकी कहानी और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए.

भगवान राम की खूबियों का भी ज़िक्र किया

सलमान खान ने भगवान राम की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए कहा कि वह एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता और एक अच्छे योद्धा थे. एक्टर के मुताबिक, ये खूबियां उनकी आने वाली फिल्म मातृभूमि में उनके किरदार से भी जुड़ती हैं.

नितेश तिवारी की रामायण कैसी है?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज़ के प्रोड्यूस की हुई रामायण दो पार्ट में रिलीज़ होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के रोल में हैं.

इसके अलावा, रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और लारा दत्ता समेत कई एक्टर्स अहम रोल में हैं. ऑडियंस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है.