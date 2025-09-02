Home > मनोरंजन > नंगे पांव बप्पा के दरबार में पहुंचे Salman Khan, भाईजान की सादगी पर आया फैन्स का दिल, ट्रोल्स भी बांधने की तारीफों के फूल

Salman Khan On Ganesh Chaturthi 2025: सलमान खान (Salman Khan) गणेश चतुर्थी 2025 (Ganesh Chaturthi 2025) के मौके पर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। वह दर्शन के लिए मंत्री आशीष शेलार (Ashish Shelar) के घर पहुंचे थे। भाईजान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यहां देखें वीडियो

Published By: Preeti Rajput
Published: September 2, 2025 10:49:30 IST

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों वह अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) को लेकर चर्चाओं में हैं। सलमान खान इन दिनों फिल्म को लेकर काफी बीजी चल रहे हैं। साथ ही बिग बॉस सीजन 19 को भी उन्हें ही होस्ट करना पड़ रहा है। इन दिनों एक्टर काफी व्यस्त हैं। कुछ महीने पहले बैटल ऑफ गलवान से सलमान का पहला लुक सामने आया था। इस लुक ने लोगों का दिल जीत लिया था। 

वायरल हुआ भाईजान का वीडियो 

इस बीच अब भाईजान का एक वी़डियो सामने आ चुका है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गणेश चतुर्थी 2025 (Ganesh Chaturthi 2025) के मौके पर सलमान एक दम सादगी भरे अंदाज में नजर आए। वैसे उनकी सादगी भरे अंदाज का तो हर कोई दीवाना है। लेकिन हाल ही में वायरल हो वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। 

बप्पा की भक्ति में लीन हुए सलमान 

एक्टर सलमान खान खान इस वीडियो के वायरल होने के बाद फिर चर्चाओं में आ गए थे। दरअसल हाल ही में सलमान खान मुंबई में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार (Ashish Shelar) के घर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वह नंगे पांव गणपति बप्पा के दर्शन करते नजर आए। भाईजान ने चेकर्ड शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई थी। वह एकदम सिंपल और सादगी के साथ मंत्री के घर पहुंचे थे। वायरल वीडियो में वह गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर प्राथना कर रहे थे। वह बप्पा की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए थे। 

इस दिन रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान

इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग उनपर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि इस फिल्म को लेकर कोई अधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई। सलमान की इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।  

