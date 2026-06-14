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Salman Khan New Look: राधे मोहन फिर लौट आया! लेदर जैकेट और वही हेयरस्टाइल; सलमान खान का Tere Naam वाला लुक देख फैंस हुए हैरान

Salman Khan New Look: सलमान खान हाल ही में 'लगान' के 25 साल पूरे होने के जश्न में एक खास इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्हें आमिर खान के साथ देखा गया. लेकिन, लोगों का ध्यान सिर्फ़ इन दो सुपरस्टार्स के एक साथ आने पर ही नहीं गया बल्कि सलमान खान का ज़बरदस्त नया लुक भी शाम की सबसे बड़ी बात बन गया!

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 9:28:32 AM IST

salman khan new look
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Salman Khan New Look: सलमान खान हाल ही में ‘लगान’ के 25 साल पूरे होने के जश्न में एक खास इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्हें आमिर खान के साथ देखा गया. लेकिन, लोगों का ध्यान सिर्फ़ इन दो सुपरस्टार्स के एक साथ आने पर ही नहीं गया बल्कि सलमान खान का ज़बरदस्त नया लुक भी शाम की सबसे बड़ी बात बन गया! एक्टर ‘शार्प बज़-कट’ हेयरस्टाइल और हल्की ट्रिम की हुई दाढ़ी में नज़र आए, जिससे उनका रफ और रिफाइंड लुक और भी निखर कर आया. फैंस ने तुरंत देखा कि सलमान बहुत फिट भी लग रहे थे, और वो सोचने लगे कि क्या यह लुक डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली के साथ उनकी आने वाली फ़िल्म ‘SVC63’ के लिए है.

सलमान खान के नए लुक ने मचाया धमाल 

जैसे ही इवेंट की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल हुईं , सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई फैंस ने हैरानी जताई कि सलमान कितने अलग दिख रहे थे, जिससे ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि क्या यह बदलाव उनके आने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा है. एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, ‘सलमान खान और आमिर खान एक ही फ्रेम में… और ज़रा रुकिए, क्या यह सच में #SalmanKhan हैं? यह बदलाव हैरान कर देने वाला है. अगर यह #SVC63 वाला अवतार है, तो बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त धमाका होने वाला है. उनका औरा बेमिसाल है, उनकी मौजूदगी दमदार है, और मेगास्टार सबको यह याद दिलाने के लिए तैयार दिख रहे हैं कि वो सबसे अलग क्यों हैं.’

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सलमान के नए लुक पर फैंस का रिएक्शन 

उनके नए लुक से जुड़े हैशटैग कई प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंड करने लगे, और फैन पेज पर एडिट की गई तस्वीरें और पुरानी तस्वीरों के साथ तुलनाएँ तेज़ी से शेयर होने लगीं. हालाँकि यह शाम ‘आमिर खान प्रोडक्शंस’ की विरासत का सम्मान करने के लिए थी, लेकिन सलमान का बोल्ड नया अवतार रात की सबसे खास बात बन गया. यह पल एक बार फिर दिखाता है कि सलमान भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और चर्चित स्टार्स में से एक क्यों बने हुए हैं.

Tags: bollywoodsalman khanSVC63tere naam
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