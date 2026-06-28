Salman Khan New House Location: शाहरुख खान के ‘मन्नत’ से इतना दूर है सलमान खान का नया आशियाना, जानें कितना लगेगा समय?

Salman Khan New House Distance From Shah Rukh Mannat: बॉलीवुड के ‘भाईजान’ Salman Khan एक बार फिर चर्चा में हैं. दशकों से बांद्रा के फेमस Galaxy Apartments में रहने वाले सलमान खान अब अपने नए आशियाने की तैयारी कर रहे हैं. करीब 52 साल पुराने इस घर से जुड़ी कई यादों को संजोने के बाद अब एक्टर बांद्रा के ही चिंबई विलेज (चिंबई पाड़ा) में शिफ्ट होने जा रहे हैं.

नई इमारत के निर्माण को लेकर मंजूरी मिलने के बाद सलमान का नया ठिकाना सुर्खियों में आ गया है. इस बदलाव का असर उनकी और Shah Rukh Khan की पड़ोसी वाली पहचान पर भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स के घरों के बीच की दूरी अब पहले से ज्यादा हो जाएगी.

पहले मन्नत तक सिर्फ कुछ मिनटों का था सफर

फिलहाल सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट Mannat से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है. यानी शाहरुख खान के घर तक पहुंचना उनके लिए बेहद आसान था और वो कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते थे.

लेकिन नए घर में जाने के बाद दोनों सितारों के घरों के बीच की दूरी करीब डेढ़ किलोमीटर हो जाएगी. हालांकि दोनों का रिश्ता और बांद्रा से जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा.

300 साल पुराने चिंबई गांव में बनेगा सलमान का नया घर

सलमान खान का नया घर जिस इलाके में बन रहा है, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि मुंबई की पुरानी विरासत का हिस्सा है. चिंबई पाड़ा एक पारंपरिक कोलीवाड़ा है, जिसकी पहचान करीब 300 से 400 साल पुरानी बताई जाती है.

यहां लंबे समय से आगरी-कोली और ईस्ट इंडियन कोली समुदाय के लोग रहते आए हैं. मॉडर्न मुंबई के तेजी से बदलते स्वरूप के बीच भी इस इलाके ने अपनी पुरानी संस्कृति और परंपराओं को काफी हद तक संभालकर रखा है.

छह मंजिला इमारत में होगा नया ठिकाना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान यहां एक छह मंजिला इमारत बनवा रहे हैं. जिस जमीन पर ये निर्माण हो रहा है, वो उनकी मां सलमा खान के नाम पर दर्ज है. इस प्लॉट का क्षेत्रफल करीब 1,014 वर्ग मीटर बताया जाता है. नया घर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन इसकी लोकेशन सलमान के पुराने बांद्रा कनेक्शन को भी बरकरार रखेगी.

गैलेक्सी अपार्टमेंट से क्यों है सलमान का खास लगाव?

सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट से रिश्ता सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है. उनके पिता Salim Khan ने साल 1973 में यहां फ्लैट खरीदा था और 1974 में परिवार इस घर में रहने लगा था.

इसी घर में सलमान ने अपने परिवार के साथ जिंदगी के कई अहम पड़ाव देखे हैं. पिता सलीम खान का इस घर से खास भावनात्मक जुड़ाव रहा है, जिसकी वजह से सलमान ने इतने वर्षों तक गैलेक्सी अपार्टमेंट को अपना ठिकाना बनाए रखा.