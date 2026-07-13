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Salman Khan New Look: 60 की उम्र में सलमान खान का स्वैग देख फैंस रह गए दंग, काउबॉय अवतार ने जीता दिल, देखें नया लुक

Salman Khan New Look: सलमान खान मुंबई में डबिंग स्टूडियो के बाहर रग्ड काउबॉय लुक में नजर आए. उनका नया स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने जमकर तारीफ की और कई लोगों को उनका 'Wanted' वाला अंदाज याद आ गया.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: July 13, 2026 11:49:48 AM IST

Salman Khan New Look: 60 की उम्र में सलमान खान का स्वैग देख फैंस रह गए दंग, काउबॉय अवतार ने जीता दिल, देखें नया लुक


Salman Khan New Look: सलमान खान जब भी किसी नए अंदाज में नजर आते हैं, उनकी तस्वीरें और वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. मुंबई में डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुए एक्टर का रग्ड काउबॉय लुक फैंस का ध्यान खींचने में सफल रहा. उनके इस स्टाइलिश अवतार को देखकर कई लोगों ने उनकी फिल्म ‘Wanted’ के दौर की याद ताजा कर दी, जबकि सोशल मीडिया पर उनके लुक की जमकर तारीफ हो रही है.

सलमान खान जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. इसी बीच उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित एक डबिंग स्टूडियो के बाहर देखा गया. वहां मौजूद पैपराजी ने उनकी कई तस्वीरें और वीडियो कैमरे में कैद किए, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. खास बात ये रही कि भाईजान इस बार बिल्कुल अलग काउबॉय-स्टाइल लुक में दिखाई दिए.

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 रग्ड काउबॉय लुक ने खींचा सबका ध्यान

अपने नए लुक में सलमान खान ने व्हाइट और रेड चेक्ड शर्ट के साथ डिस्ट्रेस्ड ब्लू जींस पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ग्रे रंग की काउबॉय हैट, स्टाइलिश बूट्स और गले में चेन कैरी कर अपने लुक को पूरा किया. उनका ये रफ एंड टफ अंदाज फैंस को काफी पसंद आया और सोशल मीडिया पर उनके स्टाइल की खूब चर्चा होने लगी.

 सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

सलमान खान के वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बौछार कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि उनका ये लुक फिल्म ‘Wanted’ के समय वाले स्वैग की याद दिलाता है. एक यूजर ने लिखा, ‘भाईजान का Wanted वाला स्टाइल फिर लौट आया.’ वहीं दूसरे ने कमेंट किया, ‘ओ माय गॉड, शेर की तरह चलते हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं.’ एक अन्य फैन ने उन्हें ‘मेगास्टार सलमान खान’ बताते हुए उनके नए अंदाज की जमकर सराहना की.

 

Tags: entertainment newssalman khansalman khan cowboy looksalman khan new look
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