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‘कभी नहीं पढ़ी फिल्म की स्क्रिप्ट…’, सलमान खान ने फिल्मों को लेकर किया खुलासा, घड़ियों पर भी कही बात

Salman Khan News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर चर्चे में रहते हैं. उनकी कोई फिल्म चले न चले इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका फैन बेस काफी अच्छा है. वो अक्सर अपनी घड़ी के कलेक्शन को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 16, 2026 1:08:50 PM IST

‘कभी नहीं पढ़ी फिल्म की स्क्रिप्ट…’, सलमान खान ने फिल्मों को लेकर किया खुलासा, घड़ियों पर भी कही बात


Salman Khan News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इस समय अपने करियर के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं. उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया, जिससे उनके स्टारडम पर चर्चा तेज हो गई है. इसके बावजूद सलमान एक बार फिर बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी की तैयारी में जुटे हैं. सलमान की अगली फिल्म ‘मातृभूमि’ का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. खुद सलमान भी इस बात को लेकर साफ नहीं हैं कि फिल्म कब लोगों तक पहुंचेगी. इसी बीच वो वामशी पेडिपल्ली की एक्शन फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं और इसके लिए जिम में कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने हाल ही में अपनी लग्जरी घड़ियों को लेकर एक बयान दिया है.

लग्जरी घड़ियों और वायरल तस्वीरों पर सफाई

सलमान खान अक्सर अपने महंगे घड़ियों के कलेक्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करोड़ों की 6-7 घड़ियां हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि जो लग्जरी घड़ियां उन्हें पहने देखा जाता है, वे हमेशा उनकी निजी नहीं होतीं. उनके अनुसार कई बार ये घड़ियां दोस्तों से ली हुई होती हैं, जो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की जाती हैं.

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स्क्रिप्ट न पढ़ने की आदत पर खुलासा

अपने 38 साल लंबे करियर को लेकर सलमान खान ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी स्क्रिप्ट को शब्द-दर-शब्द पढ़ने की आदत नहीं अपनाई. सलमान के मुताबिक, वो स्क्रिप्ट के लिखे हुए पन्नों के बजाय उसके ट्रीटमेंट, मूड और कमर्शियल अपील को समझकर फिल्म चुनते हैं.

 ट्रोलिंग और करियर का दबाव

हाल ही में ‘मातृभूमि’ के टीजर और गानों को लेकर सलमान खान को ट्रोल भी किया गया था. हालांकि उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग के कारण उनकी फिल्में अक्सर अच्छा कलेक्शन कर लेती हैं. फिर भी लगातार बदलते ट्रेंड्स और बॉक्स ऑफिस दबाव के बीच सलमान के लिए आने वाले प्रोजेक्ट्स बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से उनके करियर की अगली दिशा तय होगी.

Tags: entertainment newssalman khan
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