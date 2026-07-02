Salman Khan Net Worth: कितने अमीर है भाईजान? कहां से आती है अरबों की कमाई? जानें सलमान खान की नेट वर्थ

Salman Khan Net Worth: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी आने वाली फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ है. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग की है. फिलहाल अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है.

फिल्म को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. इसके साथ ही लोग सलमान खान की निजी जिंदगी, लग्जरी लाइफस्टाइल और कुल संपत्ति के बारे में भी जानना चाह रहे हैं.

कितनी है सलमान खान की कुल संपत्ति? (Salman Khan Net Worth)

साल 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान की अनुमानित कुल संपत्ति करीब 2,900 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट Celebrity Net Worth की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2017 से जून 2018 के बीच उन्होंने लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी.

आज सलमान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता, टीवी होस्ट, बिजनेसमैन और कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी हैं. यही वजह है कि उनकी कमाई कई अलग-अलग स्रोतों से होती है.

सलमान खान की कमाई के मेन स्रोत (Salman Khan Income Source)

फिल्मों से करोड़ों की फीस – सलमान खान बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वो एक फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. एक्टिंग के अलावा उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया है. इनमें ‘चिल्लर पार्टी’ (2011), ‘डॉ. कैबी’ (2014) और ‘राधे’ (2021) जैसी फिल्में शामिल हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई – सलमान खान कई बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का प्रचार करते हैं. उनकी लोकप्रियता हर उम्र के लोगों के बीच होने की वजह से कंपनियां उन्हें अपने विज्ञापनों के लिए पसंद करती हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी सालाना कमाई का बड़ा हिस्सा माना जाता है.

टीवी से भी होती है जबरदस्त कमाई – सलमान खान छोटे पर्दे के भी सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं. रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के साथ उनका नाम पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो बिग बॉस के एक सीजन के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. इसके अलावा उन्होंने ’10 का दम’ और स्टार गिल्ड अवॉर्ड्स जैसे कई लोकप्रिय शो भी होस्ट किए हैं. साल 2019 में उन्होंने ‘द कपिल शर्मा शो’ और ‘नच बलिए 9’ जैसे टीवी प्रोजेक्ट्स के निर्माण में भी योगदान दिया.

इंदौर से बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने तक का सफर

सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था. उनके पिता सलीम खान हिंदी सिनेमा के जाने-माने पटकथा लेखक हैं. बचपन से ही सलमान का माहौल फिल्मों से जुड़ा रहा. उन्होंने साल 1988 में फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ से एक्टिंग की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान उन्हें 1989 में आई फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से मिली. ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही और सलमान रातोंरात स्टार बन गए.

इन फिल्मों ने बनाया बॉलीवुड का ‘भाईजान’ (Salman Khan Hit Movies)

‘मैंने प्यार किया’ के बाद सलमान खान ने लगातार कई सफल फिल्मों में काम किया. इनमें ‘साजन’ (1991), ‘अंदाज अपना अपना’ (1994), ‘हम आपके हैं कौन..!’ (1994), ‘जुड़वा’ (1997), ‘बीवी नंबर 1’ (1999) और ‘हम साथ-साथ हैं’ (1999) जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की लिस्ट में पहुंचा दिया. आज भी उनकी कई फिल्में लोगों की पसंदीदा मानी जाती हैं.

गानों में भी आजमाया हाथ (Salman Khan Songs)

बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान खान एक्टिंग के साथ-साथ गाने भी गा चुके हैं. उन्होंने अपनी फिल्मों ‘किक’ (2014), ‘सुल्तान’ (2016) और ‘दबंग 3’ (2019) में अपनी आवाज भी दी है. इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक और पहलू सामने आया.