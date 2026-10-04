भाई Salman का नाम लिया तो तमतमा उठे Arbaaz, पैपराजी को लगाई फटकार; देखें वीडियो

Salman Khan: अरबाज खान हाल ही में मुंबई में एक ज्वेलरी ब्रांड के इवेंट में गए थे, जहाँ मीडिया ने उनसे कुछ सवाल पूछे. एक्टर उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जब पैपराज़ी में से एक ने उनसे उनके भाई सलमान खान के बारे में पूछा तो सिचुएशन अजीब हो गई. वीडियो में, एक पैपराज़ी को अरबाज से सलमान खान के ट्रोल्स पर हाल के कमेंट्स के बारे में पूछते हुए सुना जा सकता है. हालाँकि, जैसे ही सलमान का नाम लिया गया, बातचीत अजीब हो गई.

अरबाज ने सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय कहा, ‘एक्सक्यूज़ मी! थैंक यू, थैंक यू,’ और फिर फोटो खिंचवाने के लिए आगे बढ़ गए. बाद में वो पैपराज़ी की ओर मुड़े और पूछा, ‘ज्वेलरी से जुड़ा था? आज के इवेंट से जुड़ा था वो सवाल? [क्या यह ज्वेलरी से जुड़ा था? क्या वो सवाल आज के इवेंट से जुड़ा था?]’

ट्रोल्स के बारे में सलमान खान ने क्या कहा?

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान हाल ही में अपने छोटे भाई सोहेल खान के बचाव में आए, जब सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके बदलते लुक को लेकर उनका मज़ाक उड़ाया. बिग बॉस 20 के हाल के एक एपिसोड के दौरान, सलमान ने बॉडी-शेमिंग के मुद्दे पर बात की और लोगों से कहा कि किसी और के लुक पर कमेंट करने से पहले वे खुद को देखें.

Has Salman Khan really cut Arbaaz Khan out of his will? 👀 Otherwise, why did Arbaaz look so visibly upset and walk away when a reporter asked him about his brother Salman at a public event? There have already been reports of tensions between the brothers, including claims that Salman was unhappy with Arbaaz’s marriage to a woman considerably younger than him. What exactly is going on? — Brutal Truth (@sarkarstix) October 2, 2026

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बुरी तरह भड़के थे सलमान

इस दौरान सलमान ने साफ अल्फाज़ों में कहा कि ‘पहले अपने आप को देखो. ये आप लोग जो कमेंट करते हो ना, जिसके ऊपर, किसी के ऊपर जो भी करते हो, पहले अपनी शक्ल देख लो, अपना जिस्म देख लो, उसके बाद करना यह. अपने बाप को देख लो पहले, उनकी सेहत देख लो, फिर बात करना. एक समझ में आता है कि आपका वज़न कम हुआ या बढ़ा, हम समझते हैं, लेकिन मज़ाक उड़ाना सोहेल के ऊपर, वरुण के ऊपर, हर एक के ऊपर. [“पहले अपने आप को देखो. आप लोग जो किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं. ऐसा करने से पहले अपने चेहरे और शरीर को अच्छी तरह से देखो. पहले अपने माता-पिता और उनके स्वास्थ्य को देखो, फिर बोलो. उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि वज़न कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन सोहेल, वरुण या किसी और का मज़ाक उड़ाना.”

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