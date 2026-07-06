सलमान की इस फिल्म ने पाकिस्तान में मचाया था गर्दा, 6 जुलाई को हुई थी रिलीज; बजट से 7 गुना अधिक किया कलेक्शन

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि ‘सुल्तान’ है. यह फिल्म 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी, जिसने आज रिलीज के 10 साल पूरे कर लिए हैं. इस फिल्म ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी कहर मचा दिया था. और सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी. इस फिल्म ने अपने बजट से लगभग सात गुना अधिक कमाई की थी.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म ‘सुल्तान’ 2016 में बनी एक भारतीय स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. फिल्म की कहानी हरियाणा के एक छोटे से कस्बे के पहलवान सुल्तान अली खान पर आधारित है, जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने तक का सफर तय करते हैं. अहंकार और एक व्यक्तिगत गलती के कारण जब उनका करियर और वैवाहिक जीवन दोनों बर्बाद हो जाते हैं, तो वह रिंग में खुद को साबित करने और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कड़ी परिश्रम करते हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं.

पाकिस्तान में दिखाया था दम

फिल्म ‘सुल्तान’ का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया था. फिल्म का बजट लगभग 90 करोड़ रुपये था. लेकिन इसने दुनियाभर में 623.33 करोड़ रुपये की कमाई की थी. आपको बता दें कि फिल्म ने भारत में कुल 420 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, इसने पाकिस्तान में रिलीज के पहले दिन ही 3.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये और दूसरे दिन 4.1 करोड़ की कमाए थे. फिल्म ने पाकिस्तान में लगभग 30 करोड़ रुपये का ओवरऑल कलेक्शन किया था.

सलमान खान की फिल्म ‘सुल्तान’ को IMDb पर 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है. अभिनेता की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में ‘टाइगर जिंदा है’, ‘बजरंगी भाईजान’, के बाद सुल्तान भी शामिल है.