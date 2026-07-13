सलमान खान के फैंस को झटका! 2027 में रिलीज होगी ‘मातृभूमि’? फिल्म को लेकर आई ये बड़ी अपडेट

सलमान खान की आगामी फिल्म ‘मातृभूमि’ शायद इस साल सिनेमाघरों में रिलीज न हो पाए. एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म की रिलीज 2027 तक टल सकती है क्योंकि फिल्म निर्माता रक्षा मंत्रालय द्वारा फिल्म के कुछ हिस्सों, जिनमें चीन का जिक्र भी शामिल है, पर उठाई गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

रिलीज को लेकर क्या है अपडेट?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ‘मातृभूमि’ के मेकर्स इसी साल यानी 2026 में ही फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज 2027 तक टल सकती है. सूत्र ने बताया, ‘मामला अभी तक सुलझे नहीं है. अगर ये जल्द सुलझ भी जाते हैं, तो भी अच्छी रिलीज स्लॉट मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर अहम तारीखें पहले ही बुक हो चुकी हैं. हमारी इंडस्ट्री में, अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए किसी दूसरी फिल्म की पहले से बुक की गई तारीख को लेना आम बात है। लेकिन सलमान खान अपवाद हैं. वे बहुत निष्पक्ष हैं और बेवजह किसी दूसरी फिल्म से टकराव में विश्वास नहीं रखते. अगर वे टकराव का फैसला भी करते हैं, तो घोषणा करने से पहले दूसरी पार्टी को सूचित करते हैं.’

कब रिलीज हो सकती है फिल्म?

फिल्म इंडस्ट्री के एक जानकार ने बताया कि फिल्म की नई रिलीज डेट क्या हो सकती है. उनके अनुसार फिल्म के रिलीज के लिए इस साल दशहरा का समय सबसे अच्छा समय रहेगा. आपको बता दें कि इस साल 20 अक्टूबर को दशहरा है. आगे उन्होंने बताया, ‘दशहरा से एक दिन पहले भी आमतौर पर एक बड़े त्योहार की तरह माहौल रहता है, जिससे फिल्मों की कमाई में उछाल आता है. इसलिए, मातृभूमि को पांच दिन के लंबे वीकेंड का फायदा मिल सकता है. रामायण को 30 अक्टूबर को रिलीज किए जाने की संभावना है. इसके बाद, नवंबर के आखिरी हफ्ते तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है, जो मातृभूमि के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.’ हालांकि, आपको बता दें कि मेकर्स की तरफ से रिलीज को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक रिलीज डेट की घोषण नहीं हुई है.

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘मातृभूमि’ का निर्देशन अपूर्वा लाखिया ने किया है. इस फिल्म में सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं.

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