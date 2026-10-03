Maatrubhumi: सलमान खान की ‘मातृभूमि’ को मिली रिलीज की हरी झंडी, सरकार ने दी मंजूरी; जानिए पूरी बात

महीनों के इंतजार के बाद सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वॉर ड्रामा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है. अब अगले चरण की मंजूरी मिलने के बाद फिल्म नवंबर की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

फिल्म को लेकर मिली हरी झंडी!

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक , ‘मातृभूमि’ के रिवाइज्ड वर्जन को पिछले हफ्ते I&B मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी थी. अब मेकर्स से उम्मीद है कि वे फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को सबमिट करेंगे और खबर है कि 13 नवंबर को इसकी रिलीज डेट पर विचार किया जा रहा है. फिल्म का बड़े पर्दे तक का सफर आसान नहीं रहा.

फिल्म अब कहां अटकी?

सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब फिल्म के लिए CBFC की मंजूरी जरूरी है. अगर इस महीने सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म 13 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान को लगता है कि दिवाली के बाद का समय फिल्म की रिलीज के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दौरान भी दर्शक त्योहार के माहौल में होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान 13 नवंबर को फिल्म रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 10 दिनों में रिलीज डेट को लेकर स्थिति साफ हो सकती है. फिलहाल, फिल्म ने रिलीज की राह में आने वाली एक बड़ी अड़चन पार कर ली है.

फिल्म के बारे में

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ‘मातृभूमि’ में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह नजर आएंगे. फिल्म 2020 के भारत-चीन सीमा विवाद पर आधारित है और इसे पहले बैटल ऑफ गलवान नाम से बनाया जा रहा था. बाद में मेकर्स ने इसका टाइटल बदल दिया. वहीं, सलमान जल्द ही वामशी पैडिपल्ली की फिल्म SVC63 में नयनतारा के साथ नजर आएंगे.

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