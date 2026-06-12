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‘काला हिरण’ का टीजर रिलीज होते ही भड़के सलमान खान, खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग

हाल ही में सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के निर्माताओं के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. सलमान खान का आरोप है कि यह फिल्म 1998 के काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है, जोकि उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करने जैसा है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 12, 2026 4:03:40 PM IST

'काला हिरण' का टीजर रिलीज होते ही भड़के सलमान खान
'काला हिरण' का टीजर रिलीज होते ही भड़के सलमान खान


हाल ही में सलमान खान ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के निर्माताओं के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने फिल्म निर्माता पर “व्यक्तित्व अधिकारों के घोर उल्लंघन” का आरोप लगाया है. 

सलमान खान का आरोप है कि यह फिल्म 1998 के काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है, जोकि उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करने जैसा है. फिल्म के टीजर में अभिनेता ने सलमान खान जैसा ही ड्रेसिंग स्टाइल रखा है.

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कोर्ट पहुंचे सलमान खान 

सलमान खान ने इस फिल्म के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत उच्च न्यायालय में पहले से लंबित एक व्यावसायिक मुकदमे में एक आवेदन दायर किया गया है. इस आवेदन में फिल्म के निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भरत श्रीनाते, अक्षय पांडे और परियोजना से जुड़े अन्य व्यक्तियों को मुकदमे के निर्णय तक फिल्म के निर्माण, प्रचार, वितरण, प्रदर्शन, स्ट्रीमिंग या रिलीज करने पर रोक लगाने की मांग की है. सलमान खान का तर्क है कि भले ही फिल्म में उनके नाम का स्पष्ट रूप से उपयोग न किया गया हो, लेकिन फिल्म के पोस्टर, प्रचार सामग्री और परियोजना से जुड़े लोगों के सार्वजनिक बयानों से दर्शक उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं.

आवेदन में निर्माता अमित जानी के हवाले से मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें प्रस्तावित फिल्म को काले हिरण के मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े विवाद से प्रेरित बताया गया है. सलमान खान द्वारा दायर याचिका में उन साक्षात्कारों, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रचार सामग्री का हवाला दिया गया है जो कथित तौर पर फिल्म को खान से जोड़ती हैं, और यह तर्क दिया गया है कि इन सामग्रियों का उपयोग उनकी सार्वजनिक छवि का लाभ उठाकर प्रचार और व्यावसायिक हित उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है. सलमान खान ने इससे पहले 24 अप्रैल, 2026 को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें परियोजना से जुड़े लोगों से फिल्म के विकास, निर्माण और प्रचार को रोकने का आह्वान किया गया था. आवेदन में कहा गया है कि नोटिस के बावजूद, प्रचार गतिविधियां कथित तौर पर जारी रहीं, जिसके कारण अभिनेता को तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी.

क्या है काला हिरन विवाद 

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 2018 में जोधपुर की एक निचली अदालत ने फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान दो लुप्तप्राय काले हिरणों का शिकार करने के आरोप में दोषी ठहराया था और पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत (जोधपुर जिला) द्वारा सजा सुनाई गई, जबकि अन्य आरोपियों- सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और एक स्थानीय निवासी, दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया है.

बीस साल बाद, राजस्थान की एक निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराया और 5 अप्रैल, 2018 को उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई. बाद में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया था.

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
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