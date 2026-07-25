Salman Khan Midnight Post: सलमान खान डर गया! भाईजान को सता रहा किसका खौंफ, क्या है टेंशन वाली तस्वीर के पीछे का असली सच?

Salman Khan Cryptic Post: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके लेट-नाइट पोस्ट कभी निराश नहीं करते. हाल ही में, एक्टर जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए थे. जिसके जरिए उन्होंने स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट दिया और कहा कि इस मूवमेंट को दूसरों को पॉलिटिकल फायदे के लिए हाईजैक नहीं करना चाहिए. वहीं अब इन सबके बीच, उन्होंने एक और क्रिप्टिक नोट लिखा है.

सलमान खान का पोस्ट

सलमान खान ने देर रात सोशल मीडिया पर अपनी दो फोटो शेयर कीं. इनमें वह जिम में वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं. चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दिख रहे हैं. उनके कैप्शन ने इस शर्टलेस फोटो से भी ज़्यादा सबका ध्यान खींचा. सलमान ने लिखा, “सलमान खान डर गए थे… हम्म्म्म जो भी डर गया वो मर गया.” उनके इस क्रिप्टिक कैप्शन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है.

शोले फिल्म का डायलॉग

बता दें कि, यह मशहूर डायलॉग 1975 की मशहूर फिल्म ‘शोले’ का है, और इसे सलमान के पिता सलीम खान और जावेद अख्तर (सलीम-जावेद) ने लिखा था. सलमान के इस रहस्यमयी मैसेज से कहा जा रहा है कि वह इनडायरेक्टली अपने क्रिटिक्स को जवाब दे रहे हैं.

फैंस को सता रहा डर

सलमान खान के इश पोस्ट के बाद फैंस अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. एक फैन ने कैप्शन में लिखा कि ‘सलमान भाई, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. हमेशा जवान ही रहेंगे. दुनिया के लिए प्रेरणा. आपसे प्यार करता हूं.’ वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ‘आपका ये पोस्ट देख बहुत लोग डर गए होंगे.’ एक और यूजर ने लिखा कि ‘भाई लेकिन जितना मुझे पता है डर नाम का शब्द तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं.’

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वर्क फ्रंट पर अपडेट्स

वर्क फ्रंट पर, सलमान खान जल्द ही रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के नए सीज़न को होस्ट करते नज़र आएंगे. इसके अलावा, उनके पास कुछ आने वाली एक्शन फ़िल्में भी हैं और वे अभी अपने अगले प्रोजेक्ट्स की तैयारी में बिज़ी हैं.

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