सुपरस्टार सलमान खान अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में देशभक्ति का एक नया जोश लेकर आए हैं. मेकर्स ने 29 नवंबर को फिल्म का नया गाना, रंग केसरी , रिलीज़ किया, जिसमें इसके युद्ध के मैदान की एक और झलक दिखाई गई है.

सलमान ने शेयर किया वीडियो

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर गाने को शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘मातृभूमि में देशभक्ति वाला गाना सुनना था ना?’ उनका यह पोस्ट फिल्म के देशभक्ति से जुड़े संगीत की ओर इशारा करता है. सुखविंदर सिंह और मीत ब्रदर्स की आवाज में तैयार ‘रंग केसरी’ में वीरता और देश के लिए बलिदान की भावना दिखाई गई है. इसके बोल उन सैनिकों को समर्पित हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. गाने के वीडियो में सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं. इसमें भारत-चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ उनकी भिड़ंत दिखाई गई है. साथ ही फिल्म के कई लड़ाई वाले सीन की झलक भी देखने को मिलती है.

फिल्म के बारे में