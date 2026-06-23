शादी करने वाले हैं Salman Khan? क्या बेगम बनेंगी साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस Honey Rose

Salman Khan marriage rumor: हर कोई पिछले कई सालों से इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि सलमान खान कब और किस से शादी करेंगे? कहीं न कहीं फैंस भी अब ये बात मानते हैं कि भाईजान को जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए. वहीं अब इनकी शादी को लेकर एक और अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. कई वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सलमान खान जल्द ही शादी करने वाले हैं वो भी एक खूबसूरत हसीना से. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर सलमान खान और हनी रोज़ को लेकर शादी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं. कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. इन दावों की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों के बीच काफी चर्चा देखने को मिल रही है.

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कौन हैं हनी रोज़ ?

हनी रोज़ जिनका जन्म का नाम हनी रोज़ वर्गीज़ है, वो एक भारतीय फ़िल्म अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं. उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फ़िल्मों में भी काम किया है. इन्हे बेहद खूबसूरत माना जाता है. उन्होंने भारत के केरल राज्य के इडुक्की ज़िले के मूलामाट्टम में स्थित सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम (SHEM) हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है. इन अफवाहों को हवा देने में वायरल वीडियो और फैन पेजों की बड़ी भूमिका रही है. कुछ वीडियो में दोनों के नाम को जोड़कर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, इन वीडियो में दी गई जानकारी की सत्यता को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

सच या महज अफवाह?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सलमान खान या हनी रोज़ की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ऐसे में शादी से जुड़ी खबरों को केवल अफवाह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना सबसे बेहतर रहेगा. वहीं बता दें कि सलमान खान की शादी को लेकर ऐसी कई अफवाहें उड़ी हैं और पहले भी कई हसीनाओं के साथ नाम जुड़ चुका है.

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Disclaimer: यह सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों और चर्चाओं के आधार पर तैयार की गई है. सलमान खान और हनी रोज़ की शादी को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. इस लेख का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है, न कि किसी दावे की पुष्टि करना. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान या विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी अवश्य जांच लें.