क्या मुंबई छोड़कर मनाली शिफ्ट हो रहे हैं सलमान खान? जानें क्या है इसके पीछे का सच

Salman Khan: सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनका हर छोटा-बड़ा इवेंट लाइमलाइट में रहता है. चाहे वह किसी फिल्म की शूटिंग शुरू करें या काम के लिए ट्रैवल करें, चर्चा होती ही है. सलमान के फैंस भी उनके बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. अब खबर है कि वह कुछ समय के लिए मुंबई छोड़कर मनाली जा रहे हैं, जहां वह अपनी आने वाली फिल्म के लिए शूटिंग करेंगे. सलमान ऐसा डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली के साथ एक एक्शन-ड्रामा फिल्म के लिए कर रहे हैं. दिल राजू भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर के तौर पर शामिल हैं.

शूटिंग 18 अप्रैल को मुंबई में शुरू हुई थी. अब खबर है कि फिल्म का मुंबई शेड्यूल पूरा हो गया है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगला शेड्यूल मनाली में शूट किया जाएगा. टीम मनाली जाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, मनाली में शूटिंग कब फिर से शुरू होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह पक्का है कि शूटिंग जल्द ही शुरू होगी.

ईद पर रिलीज होगी फिल्म

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सलमान की फिल्म का टाइटल “द मेसेंजर्स” होगा. टाइटल की अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. फिलहाल, फिल्म का नाम SVC63 बताया जा रहा है. फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है. सलमान और मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इसे ईद 2027 पर रिलीज़ करने का प्लान है.

नयनतारा सलमान के साथ नज़र आएंगी.

नयनतारा को इस फिल्म में सलमान के साथ कास्ट किया गया है. वह मुंबई में शूटिंग शेड्यूल का भी हिस्सा थीं. नयनतारा एक जानी-मानी साउथ इंडियन हैं. यह उनकी दूसरी बॉलीवुड फिल्म है. उन्होंने पहले शाहरुख खान की “जवान” में काम किया था, जिसे बहुत तारीफ़ मिली थी. अब, वह सलमान के साथ जोड़ी में नज़र आएंगी. देखना होगा कि सलमान-नयनतारा की यह फिल्म रिलीज़ होने पर कैसा परफॉर्म करती है.