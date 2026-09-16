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जब महंत राजू दास से मिले सलमान खान..गर्मजोशी से मिलाया हाथ, क्या हुई बातचीत? वायरल तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल

Salman Khan meets with Mahant Raju Das: हर बार की तरह इस बार बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर पर गणेश चतुर्थी के उत्सव का आयोजन किया गया. इस दौरान समारोह में अभिनेता सलमान खान की मुलाकात महंत राजू दास से हुई. इस पल की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 16, 2026 11:00:00 AM IST

सलमान खान की महंत राजू दास से हुई मुलाकात
सलमान खान की महंत राजू दास से हुई मुलाकात


उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर आयोजित गणेश चतुर्थी समारोह में हर वर्ष फिल्म, राजनीति और धर्म से जुड़े दिग्गज शिरकत करते हैं. इस बार भी कई दिग्गज सितारों का अंबानी के घर पर गणेशोत्सव में आना जाना लगा हुआ है. इसी दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मिलते नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं मुलाकात के दौरान क्या हुआ? 

गर्मजोशी से मिले महंत राजू दास और सलमान खान

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि गणेश उत्सव समारोह के दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और अभिनेता सलमान खान की मुलाकात होती है. फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और हंसते-खिलखिलाते हुए एक-दूसरे से बातचीत करते हैं. दोनों के बीच काफी सुखद बातचीत हुई. अब इस पल का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से छाया हुआ है. 

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क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास एक्टर सलमान अंबानी के घर में राजू दास को नजर आ गए, फिर ऐसे मिले जैसे कुंभ के मेले में भटका हुआ भाई.’ वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘अक्सर समाज में यही होता है ताकतवर लोग ऐसे ही मिलते हैं.’ इसके अलावा कुछ लोग दोनों की मुलाकात को बहुत शानदार बता रहे हैं. 

ये दिग्गज सितारे हुए शामिल

मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया में हर साल की तरह इस बार भी गणपति उत्सव का आयोजन किया गया. समारोह में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं. मेहमानों में सलमान खान, सैफ अली खान-करीना कपूर, रणबीर कपूर-आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने, कैटरीना कैफ-विक्की कौशल, दिशा पाटनी, कृति सैनन, करण जौहर, काजोल, बोमन ईरानी, अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, रेखा, सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी, वरुण धवन-नताशा दलाल और रितेश देशमुख-जेनेलिया डिसूजा समेत कई सितारे पहुंचे. वहीं, गौरी खान अपनी मां के साथ नजर आईं. क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और दीपक चाहर भी परिवार के साथ समारोह में शामिल हुए.

यह खबर भी पढ़ें: Hanuman Ansh Day 40 BOC: ‘हनुमान अंश’ के लिए मंगल रहा मंगलवार, रिलीज के 40वें दिन बनाया रिकॉर्ड; ‘धुरंधर’-‘पठान’ की कमाई को भी छोड़ा पीछे

Tags: Ambani Ganesh Chaturthimahant raju dassalman khan
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