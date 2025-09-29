कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!

कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!

Salman Khan Love For Madhuri: सलमान खान ने खुद कबूल किया कि उन्होंने माधुरी दीक्षित से शादी करने का सोचा था. लेकिन, इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टार था जिसकी वजह से सलमान ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही नहीं. इसी के साथ, उनका ये एहसास दिल में ही दबा रह गया. क्या आप जानते हैं कौन था वो?

By: Shraddha Pandey | Published: September 29, 2025 8:07:04 PM IST

Salman madhuri
Salman madhuri

Salman Madhuri Love Story: बॉलीवुड की लाइफस्टाइल में रोमांस और ड्रामा की कमी कभी नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें फैंस के लिए हमेशा गॉसिप का टॉपिक बन जाती हैं. जैसे कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित का ये छुपा हुआ रोमांस. जी हां, आप शॉक हो गए ना?

यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन सलमान ने खुद कबूल किया कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने माधुरी से शादी करने का मन बनाया था. हां, वही माधुरी दीक्षित, जिनके साथ उनका ऑन-स्क्रीन हम आपके हैं कौन (Hum Aapke Hain Koun) का केमिस्ट्री हर किसी के दिल में बस गया.

View this post on Instagram

A post shared by 𝑺𝒂𝒍𝒎𝒂𝒏_𝒆𝒅𝒊𝒕𝒛27 (@salman_editz27)

लेकिन, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी. उस समय माधुरी की नजदीकियां बॉलीवुड में सलमान के बड़े भाई-फिगर संजय दत्त (Sanjay Dutt) से थीं. और, सलमान ने अपने दिल की ख्वाहिश को पीछे रख दिया. उन्होंने समझा कि इस रिश्ते में कदम रखना सही नहीं होगा. रिस्पेक्ट और फैमिली की वजह से उन्होंने इस मामले में पीछे हटना ही बेहतर समझा. और, अपने एहसास को पांव तले कुचल डाला.

फैंस की पसंदीदा जोड़ी है सलमान-माधुरी?

सोचिए, अगर ये जोड़ी साथ होती, तो बॉलीवुड का रोमांस ही एक अलग लेवल का होता. Hum Aapke Hain Koun की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि असल जिंदगी में भी ये जोड़ी धमाका कर देती. फैंस तो आज भी उन्हें साथ स्क्रीन शेयर करता देख नजरें टिका देते हैं. हालांकि, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. रियलिटी शोज में वो अक्सर साथ नजर भी आते हैं. लेकिन, बदकिस्मती से वो असल जिंदगी में एक-दूजे से अलग हैं. हालांकि, माधुरी ने संजय दत्त से शादी भी नहीं की. लेकिन, शायद उस वक्त सलमान और उनका रिश्ता खुदा को भी मंजूर नहीं था.

सलमान और माधुरी ड्रीम कपल?

सलमान और माधुरी की यह क्लोजनेस फैंस के लिए हमेशा ही दिलचस्प रही है. लोग अब भी सोचते हैं कि अगर ये कपल साथ होते, तो बॉलीवुड का सबसे परफेक्ट जोड़ी कौन बनता? सोशल मीडिया पर मस्ती-मजाक के साथ लोग यह सोचते हैं, मीम्स बनाते हैं और अपने सपनों में इस जोड़ी की शादी की तस्वीरें बनाते हैं. सलमान ने ये राज शेयर करके सबको चौंका दिया था.

 और, ये भी साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मी रोमांस ही नहीं, असली जिंदगी में भी हि़डेन लव स्टोरीज होती हैं. तो अब सवाल यही है, क्या सलमान और माधुरी बॉलीवुड के ड्रीम कपल बन सकते थे? और हां, ये सवाल फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा.

Tags: Bollywood GossipMadhuri Dixitsalman khanSalman Khan Hidden Love Storysanjay dutt
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!
कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!
कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!
कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!