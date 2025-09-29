कभी ‘धक-धक गर्ल’ के लिए धड़कता था सलमान का दिल, शुरू होने से पहले ही खत्म हुई लव स्टोरी!

Salman Madhuri Love Story: बॉलीवुड की लाइफस्टाइल में रोमांस और ड्रामा की कमी कभी नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें फैंस के लिए हमेशा गॉसिप का टॉपिक बन जाती हैं. जैसे कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित का ये छुपा हुआ रोमांस. जी हां, आप शॉक हो गए ना?

यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन सलमान ने खुद कबूल किया कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने माधुरी से शादी करने का मन बनाया था. हां, वही माधुरी दीक्षित, जिनके साथ उनका ऑन-स्क्रीन हम आपके हैं कौन (Hum Aapke Hain Koun) का केमिस्ट्री हर किसी के दिल में बस गया.

लेकिन, ये कहानी इतनी आसान नहीं थी. उस समय माधुरी की नजदीकियां बॉलीवुड में सलमान के बड़े भाई-फिगर संजय दत्त (Sanjay Dutt) से थीं. और, सलमान ने अपने दिल की ख्वाहिश को पीछे रख दिया. उन्होंने समझा कि इस रिश्ते में कदम रखना सही नहीं होगा. रिस्पेक्ट और फैमिली की वजह से उन्होंने इस मामले में पीछे हटना ही बेहतर समझा. और, अपने एहसास को पांव तले कुचल डाला.

फैंस की पसंदीदा जोड़ी है सलमान-माधुरी?

सोचिए, अगर ये जोड़ी साथ होती, तो बॉलीवुड का रोमांस ही एक अलग लेवल का होता. Hum Aapke Hain Koun की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि असल जिंदगी में भी ये जोड़ी धमाका कर देती. फैंस तो आज भी उन्हें साथ स्क्रीन शेयर करता देख नजरें टिका देते हैं. हालांकि, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. रियलिटी शोज में वो अक्सर साथ नजर भी आते हैं. लेकिन, बदकिस्मती से वो असल जिंदगी में एक-दूजे से अलग हैं. हालांकि, माधुरी ने संजय दत्त से शादी भी नहीं की. लेकिन, शायद उस वक्त सलमान और उनका रिश्ता खुदा को भी मंजूर नहीं था.

सलमान और माधुरी ड्रीम कपल?

सलमान और माधुरी की यह क्लोजनेस फैंस के लिए हमेशा ही दिलचस्प रही है. लोग अब भी सोचते हैं कि अगर ये कपल साथ होते, तो बॉलीवुड का सबसे परफेक्ट जोड़ी कौन बनता? सोशल मीडिया पर मस्ती-मजाक के साथ लोग यह सोचते हैं, मीम्स बनाते हैं और अपने सपनों में इस जोड़ी की शादी की तस्वीरें बनाते हैं. सलमान ने ये राज शेयर करके सबको चौंका दिया था.

और, ये भी साबित कर दिया कि बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मी रोमांस ही नहीं, असली जिंदगी में भी हि़डेन लव स्टोरीज होती हैं. तो अब सवाल यही है, क्या सलमान और माधुरी बॉलीवुड के ड्रीम कपल बन सकते थे? और हां, ये सवाल फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा.