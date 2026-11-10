Maatrubhumi Trailer: गलवान की जंग में दिखा भाईजान का दम! सलमान खान की मातृभूमि का ट्रेलर रिलीज; कब आएगी फिल्म?

Salman Khan Maatrubhumi Trailer Out: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर देश के लिए लड़ते नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बिल्कुल अलग है. हाथों में हथियार, दुश्मन के सामने डटकर खड़े भारतीय सैनिक और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की कहानी. एक्टर की मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में भाईजान का एक्शन अवतार तो दिखता ही है, साथ ही युद्ध के पीछ छिपे दर्द और सैनिकों के बलिदान की झलक भी देखने को मिलती है. ट्रेलर सामने आते ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ गया है.

4 मिनट, 43 सेकंड के ट्रेलर में युद्ध का भयानक चेहरा दिखाया गया

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर 10 नवंबर को रिलीज़ किया था. 4 मिनट, 43 सेकंड के ट्रेलर को U/A सर्टिफिकेट मिला है. सलमान खान एक मिलिट्री ऑफिसर के रोल में नज़र आ रहे हैं. ज़बरदस्त एक्शन, आमने-सामने की लड़ाई और दमदार विज़ुअल्स ट्रेलर को खास बनाते हैं.

हालांकि, फिल्म सिर्फ़ युद्ध और दुश्मनों से टकराव के बारे में नहीं है. यह यह भी दिखाने की कोशिश करती है कि युद्ध का असर सिर्फ़ बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक ही सीमित नहीं है; दोनों तरफ के परिवारों और आम लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है.

‘बैटल ऑफ़ गलवान’ था पहले फिल्म का नाम

अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ था. इसकी कहानी 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प से प्रेरित है. सलमान खान फिल्म में कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू का रोल कर रहे हैं. वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने गलवान संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था. उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

रिलीज़ में देरी क्यों?

यह फ़िल्म पहले अप्रैल में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया. मेकर्स ने इसे स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज़ करने का भी सोचा था. हालांकि, फ़िल्म की थीम और चीन के रेफरेंस के कारण कुछ अप्रूवल में देरी की खबरें सामने आईं. इस वजह से दर्शकों को पहली झलक पाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा.

‘मातृभूमि’ 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आएगी

फ़िल्म में सलमान खान के अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, जेन शॉ और अभिलाष चौधरी भी अहम रोल में नज़र आएंगे. एक्टर विजय राज ने नैरेटर के तौर पर फ़िल्म में अपनी आवाज़ दी है.

अब, ट्रेलर रिलीज़ होने के साथ ही मेकर्स ने फ़िल्म की रिलीज़ डेट कन्फर्म कर दी है. ‘मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस’ 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. सलमान खान को एक मिलिट्री ऑफिसर के रोल में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. अब देखना यह है कि गलवान की यह कहानी बड़े पर्दे पर दर्शकों पर कितना असर डालेगी.