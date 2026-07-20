Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की ‘मातृभूमि’ की रिलीज पर नया मोड़! जानें आखिर कब थिएटर्स में होगी एंट्री

Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने सोमवार को एक नया पोस्टर जारी किया, जिसमें कन्फर्म किया गया कि फिल्म 2026 में रिलीज होगी.

इस अनाउंसमेंट से उन फैंस को राहत मिली है जो इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर का इंतज़ार कर रहे थे. हालांकि पोस्टर पर डायरेक्टर का नाम न होने से लोगों में उत्सुकता भी पैदा हुई है. इसके बजाय.पोस्टर पर सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन लिखा है.

‘बैटल ऑफ गलवान’ से ‘मातृभूमि’ तक, बदला फिल्म का नाम और संदेश

अप्रैल में गलवान घाटी की झड़प पर आधारित सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म का टाइटल बदल दिया गया. फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ‌ गलवान’ से बदलकर ‘मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया टाइटल और पोस्टर आधिकारिक तौर पर जारी किया.

इस घोषणा में फिल्म का मुख्य संदेश भी बताया गया कि शांति के ज़रिए युद्ध से राहत पाना. तस्वीर में सलमान को कंटीले तारों से लिपटे, खून से सने एक लट्ठे के पीछे से झांकते हुए देखा गया.

गलवान संघर्ष की कहानी पर आधारित फिल्म में ये सितारे आएंगे नजर

अपूर्व लाखिया की निर्देशित फिल्म ‘मातृभूमि’ 15 जून 2020 की गलवान घाटी की झड़प से प्रेरित है, जिसमें LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था. इस झड़प में बीस भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. यह हाल के दशकों में भारत और चीन के बीच हुए सबसे गंभीर सैन्य टकरावों में से एक था.

सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने बॉर्डर पर डिसइंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था.