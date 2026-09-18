Home > मनोरंजन > भाईजान का पारा अचानक हुआ हाई, कार में बैठे-बैठे ही लगाने लगे ड्राइवर को फटकार… आखिर क्या था नाराजगी का सबब?

भाईजान का पारा अचानक हुआ हाई, कार में बैठे-बैठे ही लगाने लगे ड्राइवर को फटकार… आखिर क्या था नाराजगी का सबब?

Salman Khan Viral Video: मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान बॉलीवुड एक्टर और भाईजान सलमान खान के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींच लिया.

By: Shristi S | Published: September 18, 2026 4:47:10 PM IST

फैन का पैर गाड़ी के नीचे आया तो सलमान खान ने लगा दी ड्राइवर की फटकार
फैन का पैर गाड़ी के नीचे आया तो सलमान खान ने लगा दी ड्राइवर की फटकार


Salman Khan Driver Scolding Video: मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान बॉलीवुड एक्टर और भाईजान सलमान खान के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींच लिया. चारों तरफ फैंस की भारी भीड़, सुरक्षा का घेरा और बीच में भाईजान की कार… कार में बैठे सलमान वायरल वीडियो में अपने ड्राइवर को बुरी तरह डांटते नजर आ रहे है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर सलमान खान के इस तेजधार रवैया का सबब क्या है?

सलमान खान अपने ड्राइवर को फटाकर क्यों लगा रहे हैं?

दरअसल, सलमान खान मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के गणपति सेलिब्रेशन में पहुंचे थे. भाईजान के पहुंचते ही वहां फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. सुरक्षा घेरे के बीच सलमान की गाड़ी आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान एक फैन का पैर कार के नीचे आने की बात सामने आई. 

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वीडियो में सलमान ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे दिखाई देते हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद वह ड्राइवर से नाराजगी जताते नजर आए. कुछ देर बातचीत करने के बाद सलमान कार से बाहर निकले और कार्यक्रम में शामिल हुए. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर खूब चर्चा हो रही है. 

बच्चे को धक्का लगा तो रुक गए भाईजान

सलमान का एक और वीडियो इसी कार्यक्रम से सामने आया है, जिसमें उनका अलग अंदाज देखने को मिला. पूजा के बाद जब वह अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक छोटा फैन भीड़ के बीच उनके करीब पहुंच गया. इसी दौरान बच्चे को धक्का लग गया. सलमान ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और भीड़ की तरफ प्रतिक्रिया दी. इसके बाद वह बच्चे के पास रुके, उससे बात की और हाथ भी मिलाया. एक्टर ने कार्यक्रम में गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर पूजा करते और माथे पर तिलक लगाते हुए भी देखा गया.  

लगातार गणपति उत्सव में नजर आ रहे हैं सलमान 

गणेश चतुर्थी के दौरान सलमान खान कई सेलिब्रेशन में शामिल होते दिखाई दिए. करीब दो दिन पहले वह अपने भाई सोहेल खान के घर गणपति पूजा में पहुंचे थे. वहां परिवार के साथ आरती में शामिल हुए. इसी दौरान एक मजेदार वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अर्पिता खान उन्हें आरती की दिशा ठीक करने के लिए इशारा करती नजर आई थीं. सलमान अंबानी परिवार के गणपति समारोह में भी शामिल हुए थे. 

इन फिल्मों में दिखेंगे भाईजान

फिल्मों की बात करें तो सलमान खान फिलहाल निर्देशक वामशी पैडिपल्ली की अगली फिल्म को लेकर चर्चा में है. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ पहली बार साउथ एक्ट्रेस नयनतारा नजर आएंगी. एक्टर को फिल्म के लिए बदले हुए और अपेक्षाकृत स्लिम लुक में भी देखा गया है. वहीं, मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस, जिसे पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से घोषित किया गया था की रिलीज फिलहाल होल्ड पर बताई जा रही है. 

Tags: salman khanviral video
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