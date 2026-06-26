Sajid Nadiadwala Son: सलमान खान का हमशक्ल बना स्टारकिड? Video देख लोग बोले- ‘कॉपी-पेस्ट’

Sajid Nadiadwala Son: 90s के वो सलमान खान जिनके फैंस आज भी मौजूद हैं. आज से ज्यादा सलमान खान के लुक को पहले पसंद किया जाता था. वहीँ अब एक बार फिर सलमान खान का वो रूप किसी और में देखने को मिला है. जी हाँ! बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुफियान नाडियाडवाला हाल ही में पैपराज़ी के सामने आने के बाद इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए. उनका वीडियो सामने आने के बाद, लोगों ने तुरंत गौर किया कि वो सुपरस्टार सलमान खान जैसे दिखते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुभान नाडियाडवाला जल्द ही एक्टिंग में डेब्यू करने वाले हैं. फिल्मों में आने से पहले ही, उनका हालिया वीडियो वायरल होने के बाद वह सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए.

इस वीडियो में ढाया सितम

वीडियो क्लिप में, सुफियान नीले रंग की फिटिंग वाली टी-शर्ट पहने कैमरे के सामने पोज़ देते हुए दिख रहे हैं. लोगों ने तुरंत देखा कि वो 90s वाले सलमान खान के जैसे दिखते हैं. न सिर्फ उनके चेहरे के फीचर्स, बल्कि पोज़ देने का अंदाज़, कपड़े पहनने का तरीका और उनकी बॉडी भी काफी हद तक बॉलीवुड स्टार जैसी ही लगी. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी. कई यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में अजीब-अजीब बातें और मज़ाक भरे कमेंट्स किए.

कमैंट्स की आई बाढ़

एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, “क्या हो अगर वो सलमान का सीक्रेट बेटा हो और सलमान ने उसे पालने के लिए साजिद को सौंप दिया हो, दूसरे ने कहा, ‘वो सलमान खान के युवा रूप जैसे दिखते हैं’ एक और ने लिखा, ‘स्नैपचैट वाले बेबी फिल्टर के साथ सलमान खान ‘ कई लोगों ने उनकी तुलना विजय वर्मा और आमिर अली जैसे दूसरे एक्टर्स से भी की. एक यूज़र ने लिखा, ‘विजय वर्मा x सलमान खान’ एक ने कमेंट किया, ‘अगर सलमान भाई और विजय वर्मा का बच्चा होता’ एक यूज़र ने कहा, ‘वो आमिर अली जैसे ज़्यादा दिखते हैं.