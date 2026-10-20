Salman Khan Lawrence Bishnoi Controversy: क्या सलमान को बिश्नोई समाज से मांगनी चाहिए माफी? देवेंद्र बुडिया की भाईजान से अपील

Salman Khan and Lawrence Bishnoi: टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना के बाद जोधपुर में बिश्नोई समाज के देवेंद्र बुडिया ने सलमान खान से माफी मांगकर विवाद खत्म करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि किसी समाज से माफी मांगने से किसी व्यक्ति का कद छोटा नहीं होता. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान को आगे आकर इस पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पहल करनी चाहिए. ANI से बातचीत के दौरान देवेंद्र बुडिया ने बताया कि उन्होंने करीब डेढ़ साल पहले भी इस मामले को लेकर संबंधित लोगों को समझाने की कोशिश की थी. उन्होंने सलमान खान को सलाह दी थी कि वो एक सुपरस्टार हैं और उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए.

माफी मांगने पर क्या बोले थे सलमान

देवेंद्र बुडिया ने कहा, ‘जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा. करीब डेढ़ साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी. मैंने उन्हें बहुत समझाया था. मैंने उनसे कहा था, ‘आपकी जान जा सकती है. आप एक सुपरस्टार हैं, ऐसा मत कीजिए.’ इस पर उन्होंने कहा था, ‘ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा.’ लेकिन बाद में वो मुझसे मिलने नहीं आए.’ बुडिया ने बताया कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी बात की थी और उनसे विवाद को आगे न बढ़ाने और स्थिति को शांत करने की अपील की थी. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी घटनाओं से आखिर क्या हासिल होगा? किसी की जान जाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता. ऐसे विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए.

राक्षस नहीं दामाद! इस जगह पर जमाई बाबू बनते हैं रावण, घूंघट कर पूजा करती हैं सभी सालियां; फिर रात को…

क्या चाहता है लॉरेंस

देवेंद्र बुडिया ने कहा, ‘मेरी लॉरेंस से भी बात हुई थी. उसके एक दोस्त ने मेरी बातचीत करवाई थी. मैंने उससे कहा, ‘भाई, उसे कोई नाम मत दो. वो एक साल के अंदर वापस आएगा और माफी भी मांग लेगा. तुम्हारा काम थोड़ा अलग तरह का है, इसलिए अच्छे काम करो. उसे मारने से हमें क्या मिलेगा?’ इस पर उसने कहा था कि वो सलमान खान को 12 महीने का समय देगा और एक साल या डेढ़ साल में वो माफी मांग लेंगे. लेकिन अब यह मामला फिर से शुरू हो गया है.”

देवेंद्र बुडिया ने यह भी कहा कि उन्होंने सलमान खान से मंदिर आकर माफी मांगने की अपील की थी. उन्हें भरोसा है कि बिश्नोई समाज उदार और दयालु है. बातचीत और माफी के जरिए इस विवाद को खत्म किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान खुद आगे आकर माफी मांगते हैं, तो इस मामले का समाधान निकल सकता है.